“30 % من متابعيني رجال”.. “شاهد” هند القحطاني توجه نصيحة للرجال بعد ظهورها بقميص نوم فاضح!

بررت هند القحطاني ارتداءها لقميص النوم البرتقالي في آخر ظهور لها، والذي فجر موجة غضب وجدل واسعين حول جرأتها التي تعدت الخطوط الحمراء.

وقالت “هند” في ردها على الهجوم، بمقطع فيديو رصدته “وطن”: “أنا تعرضت لبعض الانتقادات، ولكن ما أريد قوله أن عالم اللانجري تسويق، مثل أي تسويق لأي منتج آخر”.

وتابعت: “مثل ما أخبرتكم، كنت حريصة جدا على أن أقدم لكم الأفخم، لأنكم تستحقون منتجات فاخرة، وهذا المنتج من الأفضل في العالم، وأنتي تستحقين أن يكون لديك قطعة على الأقل من هذا المنتج”.

ولم تكتفِ هند بدعوة النساء فقط إلى ارتداء اللانجري، بل وجهت أيضاً نصيحتها إلى الرجال، وقالت: “يُناسب العرائس، يناسب إنه يُقدم كهدايا، 30% من الذين يتابعونني رجال، فلتقدموا لزوجاتكم لانجري كهدية فاخرة، يستحق النقود التي تدفع فيه، أفخم منتج لـ”اللانجري” في العالم، قدم لها قطع منها”.

وكررت هند: “اهدوا لزوجاتكم وخطيباتكم، ضع لانجري لها في حقيبة الهدايا”.

وكانت هند قد وجدت طريقة جديدة لإبراز مفاتن جسدها بحجة الإعلان عن الملابس الداخلية المريحة للفتيات، بظهورها بفيديو وهي ترتدي “بيبي دول” بالصريح.

وظهرت هند القحطاني بقميص نوم برتقالي اللون، وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

وبدأت هند القحطاني باستعراض محتويات العلبة التي تعمل إعلاناً لمُنتجها، وتُخرج منه ملابس داخلية جريئة خاصة بالنساء.

وأثارت هند القحطاني غضب الجمهور الذي لم يتخيل أن تصل إلى هذا الحد من الجرأة والتعري.

هند القحطاني تُثير الجدل مرة اخرى في اعلان لملابس داخلية نسائية pic.twitter.com/XHCNH0ZGsc — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 19, 2020

كما ظهرت هند في إعلان لحمالة صدر نسائية، ظهرت خلاله تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.