بعد ضجة مقطع “لو أطوله بقسمه نصين”.. “شاهد” نجاح المساعيد “بدون مكياج” وفيديو صادم جدا!

تزامنا مع الضجة الكبيرة التي أحدثتها قبل يومين بحديثها عن التنمر، أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا قديما للشاعرة الأردنية نجاح المساعيد ظهرت فيه بشكل مختلف تماما عن شكلها الآن خاصة وأن دائمة التباهي بجمالها.

ويظهر المقطع الذي أعاد الناشطون تداوله لقاء تلفزيوني قديم لـ”المساعيد” تتحدث فيه عن المرأة الجميلة من وجهة نظرها، حيث اختلف شكلها كثيرا عما هي عليه الآن الأمر الذي أرجعه ناشطون لعمليات التجميل.

وفي اللقاء المذكور وردا على سؤال المذيع من هي المرأة الجميلة في نظرك؟ قالت نجاح المساعيد:”المرأة الجميلة هي اللي عندها جرأة تطلع بدون مكياج”

ليسألها المذيع:”وانتي مو جريئة” فأجابته: “لا” ليخاطبها مجددا: “ليش هنشوف شيء غير الواقع”.

وشعرت نجاح أن أحرجت نفسها وتداركت الأمر وقالت إنها تضع مكياج لا يذكر وبنفسها لا تذهب لأي كوافير.

وتابعت:”بالنسبة لي انا بحط مكياجي بنفسي بسشور شعري بنفسي أيضا، الناس تفتكره تركيب انا بسوشره بنفسي .. وما بغير مكياجي لاني لا اعرف استيلات تانية”.

واثار المقطع ردود فعل كبيرة بين النشطاء الذين اندهشوا من التغير الكبير في شكلها مع الزمن، وأرجع بعضهم ذلك إلى عمليات تجميل أجرتها فيما رأى آخرون أنها جميلة قديما وحديثا، حسب وصفهم.

وكانت لشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، والتي أخذت شهرتها من مقطع رقص مسرب مع زوجها الضابط أوائل العام الجاري، عادت لإثارة الجدل على مواقع التواصل مجددا بنشرها فيديو وجهت فيه رسالة حادة لمنتقديها من المتابعين.

“المساعيد” ظهرت في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” قالت فيه ما نصه: “يوم إني أفتح السناب أو انستغرام أكون كتير سعيدة بالتعليقات المليئة بالمحبة وهذه الأشياء تكون سبب السعادة في يومي كامل”.

وبلهجة غاضبة استكملت حديثها: “أنا عن نفسي شخص ما اطيقه لو أطوله أقسمه الأرض.. وأتعامل مع هذه الفئة بطريقة سهلة عبارة عن تحريكة صباعين أدخل على اسم الحساب وأسوي (حظر) شخص مو طايقني أنا أقسم فيك معروف ما تشوفني مرة تانية”.

واختتمت قائلة: “باختصار حبيت أقولكم طريقتي في التعامل.. أنا إنسانة أتقبل النقد الإيجابي والسلبي وإذا كان بناء على قلبي مثل العادة”.

والشاعرة نجاح المساعيد بدأت تتصدر الأخبار وتحولت إلى حديث الساعة منذ إعلانها ارتباطها بالضابط الأردني عامر السردي، والذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات.

وفي أكتوبر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو مُسرب، للشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، وهي ترقص مع خطيبها الضابط الأردني، الذي ظهر هو الآخر وهو يقوم بحملها واحتضانها.

وعلقت “المساعيد” على تداول فيديو رقصها مع عريسها خلال الاحتفال بخطوبتهما وعقد قرانهما، وذلك بعد تسريب اللقطات عبر منصات السوشيال ميديا.

وأعادت نجاح المساعيد نشر مقطع الفيديو المتداول، وعلقت عليه بقولها: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي. شكرًا لكم من كل قلبي”.