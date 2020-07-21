ضاحي خلفان “حارس بارات دبي” يكشف عن منام رأى فيه محمد بن زايد ومحمد بن راشد كالملائكة وهذا ما قالوه له!

كشف نائب رئيس الشرطة في دبي ضاحي خلفان، عن أغرب “حلم” رآه في حياته، زاره فيه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، قبل أن يصحو على خبر سعيد بالنسبة له، على حد وصفه.

وقال خلفان في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل تويتر: “أبارك للفائزين بالمراكز الأربعة في مسابقة عجمان للقرآن الكريم، وجميعهم من مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن”.

ابارك للفائزين بالمراكز الاربعة في مسابقة عجمان للقرآن الكريم وجميعهم من مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن.

شكري لمدير المدرسة وللاساتذة ولاهالي الفائزين نقول بارك الله في رعايتكم لابنائكم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 20, 2020

وتابع: “شكري لمدير المدرسة والأساتذة، ولأهالي الفائزين، نقول بارك الله في رعايتكم لأبنائكم”.

ليقوم بعدها خلفان بنشر تغريدة ثانية، يصف فيها الحلم الذي رآه مع ابن زايد وابن راشد.

وقال خلفان في تغريدته: “تصدقون يا جماعة أنني رأيت في منامي البارحة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد، وصحيت مسروراً، لم أبلغ بمسابقة القرآن وفوزها فيها إلا الآن”.

تصدقون يا جماعة انني رايت في منامي البارحة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد وصحيت مسرورا… لم ابلغ بمسابقة القرآن وفوزنا فيها الا الآن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 20, 2020

وأثارت تغريدة بن خلفان تلك، موجة عارمة من السخرية والتندر عليه من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، والذين أخذوا من “حلم” بن خلفان، مادة كوميدية، وتسببوا بإحراج كبير له.

وفي ذلك قال أحد المغردين معلقاً: “شلون ما شفت محمد بن سلمان معهم، هذا حلم وطني”.

اشلون ما شفت محمد بن سلمان معاهم؟!

هذا حلم وطني 😂 — من جنود تميم المجد 🇶🇦 (@1NoRyqbTsUjTCVn) July 20, 2020

فيما قال آخر: “المسلم يفرح عندما يرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام، و أنت فرحان انك شفت المحمدين تبعك في المنام، انت حتى أحلامك لا تستحي”.

المسلم يفرح عندما يري الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام وانت فرحان انك شفت المحمدين تبعك في المنام ، انت حتي احلامك لا تستحي ،، — بركان الغضب (@h1e4xl9cTlJUDwv) July 20, 2020

ويشار إلى أن تغريدات الرجل الأمني المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد دائماً ما تلقى حالة من الرواج والسخرية الواسعة بين المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث لا يتورع الرجل عن نشر تغريدات مثيرة للجدل بين كل حين وآخر، معرضاً نفسه لمواقف لا يحسد عليها، والتي كان آخرها حلمه ذلك بـ”المحمدين” خاصته.