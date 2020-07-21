“شاهد” سعيد جداد يبايع السلطان هيثم على السمع والطاعة ويعلن عودته لعُمان.. وهذا ما قاله عن “الجندي المجهول”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة جدل واسعة عقب نشر المعارض العُماني المتواجد بلندن سعيد جداد، مقطعا مصورا يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو سامي عنه، مشيرا إلى أنه تم ترتيب إجراءات عودته للسلطنة.

#سعيد_جداد#هيثم_بن_طارق

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{فَمن عفَىٰ وأصلحْ فأجرهُ علَى اللَّه}#سلطنة_عمان بلد التسامح والألفة والمحبة يسوده الأمن والأمان

حفظ الله بلدنا #عُمان وجنبه وابناءه الفتن من المتربصين ..

ستبقى #عُمان لا شقاق ولا فتن وطن واحد وشعب واحد لا تفرقه أقوال البعض 🇴🇲 pic.twitter.com/jlkHMk4keS — SARAH (@sara_alsinani1) July 21, 2020

وظهر “جداد” الذي دأب طيلة الفترة الماضية على مهاجمة القيادة العمانية والحكومة، في فيديو لاقي انتشارا واسعا بين العمانيين أعلن فيه عن بدء صفحة جديدة ومبايعته السلطان هيثم، مشيرا أنه تم إصدار عفو سلطاني بشأنه دون الإشارة لأي تفاصيل.

وقال سعيد جداد مؤكدا إصدار السطان هيثم عفوا ساميا عنه:”يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله على عظيم كرمه ورحابة صدره وجميل عفوه”

وتابع ثنائه على السلطان هيثم والراحل قابوس:”وهو منهج استلهمه من السيرة العطرة لآبائه وأجداده العظام ومن قيم العدل والتسامح والوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد”

وبايع سعيد جداد السلطان هيثم:”وأكد لجلالته أننا على الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله”

وأكمل:”إن الوطن دائما يبقى هو الأب الرحيم والأم الرؤوف يضم أبنائه إلى حضنه بفضائله”.

كما وجه سعيد جداد كلمة شكر وتقدير للشيخ عبدالعزيز الهنائي على “جهوده لتذليل كل الصعوبات لعودتي إلى أرض الوطن بناء على العفو السامي حيث ادخل على قلبي السرور والطمأنينة”

وأشار جداد في نهاية حديثه إلى ما وصفه بـ”الجندي المجهول” داخل السفارة الذي ظل على تواصل دائم معه طيلة فترة وجوده في لندن، وتقدم له بجزيل الشكر ولطاقم السفارة العمانية ببريطانيا.

وأثار هذا المقطع المفاجئ جدلا واسعا بين العُمانيين الذين استغربوا التحول المفاجئ في موقف سعيد جداد السياسي، من الهجوم الفج على القيادة العمانية إلى مبايعة السلطان والعودة للوطن متسائلين عن كواليس هذا العفو وسببه.

سعيد جداد



قبل 24 ساعة :

شخص مكروه بنسبة 200%



اليوم:

كلهم يحبوه ويرحبو به.



هل يوجد شعب فالعالم يقف مع أبناء وطنه ويغفر لهم كل إساءة؟



(أشكر الله على نعمة أن تكون عماني)



وأسأل الله أن يهدي #سعيد_جداد

ويبعد عن #سلطنة_عمان الحاقدين المأجورين



ويحفظ لنا سلطاننا #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/yh6d1hkeuj — سـالــم الذخـــري/عمان🇴🇲 (@ssh33331) July 21, 2020

إلى المدعو #سعيد_جداد



إذا باقي فيك قطرة دم فادفن نفسك حي أول ما ترجع لعل تربة وطنك تعفو عن جرمك وما تلفظك خارجها#العفو_السامي#سلطنة_عمان#هيثم_بن_طارق — Said Mana Al-Ghafri (@shadyom2001) July 21, 2020

محمد المردوف عبر "تويتر":



"لم تخيبنا يا سليل الميامين #السلطان_هيثم_بن_طارق أبهجتنا بخبر عفوكم عن ابنكم #سعيد_جداد وسوف يعود للوطن ليشارك نهضة #عُمان بقيادتكم ..#السلطنة #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/nZGjETC2fO — بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) July 21, 2020

من جانبه كتب الناشط الإماراتي والسياسي البارز عبدالله الطويل معلقا على الأمر:”السلطان الحكيم #هيثم يصدر عفواً عن #سعيد_جداد وهو أمر ليس بالغريب وهو امتداد لحكمة الراحل السلطان #قابوس رحمه الله، وقرار شجاع بالفعل أحترمه وأقدره”

السلطان الحكيم #هيثم يصدر عفواً عن #سعيد_جداد وهو أمر ليس بالغريب وهو امتداد لحكمة الراحل السلطان #قابوس رحمه الله، وقرار شجاع بالفعل أحترمه وأقدره، كما أعلن بأني قد سامحته أيضا من التهم الباطلة التي نسبها لي بأني مخابرات عُمانية!



أتمنى للسلطنة مزيداً من التقدم في جمع أبنائها — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) July 21, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”كما أعلن بأني قد سامحته أيضا من التهم الباطلة التي نسبها لي بأني مخابرات عُمانية! أتمنى للسلطنة مزيداً من التقدم في جمع أبنائها”

بينما كتب الناشط علي بن إبراهيم:”مافعله #سعيد_جداد سيء جداً على العموم انا لا زلت لا احب هذا الشخص لانه اساء لمعنى الحرية، واهلاً ومرحباً به في وطنه.”

مافعله #سعيد_جداد سيء جداً على العموم انا لا زلت لا احب هذا الشخص لانه اساء لمعنى الحرية، واهلاً ومرحباً به في وطنه. — علي بـن إبراهيم (@ali_ibrahim_oma) July 21, 2020

يشار إلى أنه بالأمس وقبل فيديو اليوم كان سعيد جداد يُحسب من قبل العمانيين على مجموعة تنشط في لندن من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

وطيلة الفترة الماضية لم يتوقف سعيد جداد – عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، وسط اتهامات له بتلقي توجيهات إماراتية بذلك مقابل دعم مادي يصله.