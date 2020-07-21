“شاهد” انهيار فنانة تونسية بعد اعتداء وحشي عليها.. دخلت المستشفى وفضحت الجاني:”عديم الرجولة”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطعا مصورا، أظهر الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، منهارة داخل أحد المستشفيات بعد اعتداء وحشي عليها من قبل متعهد حفلات شهير.

وظهرت “السويسي” فى حالة إعياء شديد بعد أن اعتدى عليها متعهد الحفلات التونسي سفيان السيالة، باللكمات والركل بالأقدام ما سبب لها جروح وكدمات.

وعبر الفيديو الذي نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أشارت أماني وهي منهارة وتبكي إلى أنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.

وأظهر الفيديو وجود علامات ضرب على وجه “السويسي”، فيما تفاعل معها النشطاء مطالبين بمحاسبة الشخص الذي اعتدى عليها.

وبحسب أماني فإن سبب الاعتداء هو مستحقات مادية لها عند السيالة، حيث ذهبت إليه من أجل المطالبة بمستحقاتها فقام المتعهد بالاعتداء عليها.