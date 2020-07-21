السفارة العُمانية تجري ترتيبات عودتهم إلى السلطنة.. الكشف عن أسماء “4” معارضين عفى عنهم السلطان هيثم بن طارق
كشف الصحفي العُماني، تركي البلوشي، مراسل وكالة “بلومبيرغ” البريطانية، تفاصيل جديدة عن العفو الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، عن عدد من المعارضين العمانيين الذين حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا.
ونقل البلوشي حسب تغريدة رصدتها “وطن”، عن مصادر دبلوماسية قال إنها “خاصة”، تأكيدها صدور العفو السامي من السلطان هيثم بن طارق عن عدد من العمانيين ممن حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا، مشيراً إلى أن قد تم ابلاغهم عن طريقة سفارة عُمان في لندن حيث تقوم السفارة حالياً بترتيب اجراءات عودتهم إلى السلطنة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، اشتعلت بموجة جدل واسعة عقب نشر المعارض العُماني المتواجد بلندن سعيد جداد، مقطعا مصورا يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو سامي عنه، مشيرا إلى أنه تم ترتيب إجراءات عودته للسلطنة.
وفي تفاصيل أكثر حول العفو الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، ذكر عمانيون ان العفو شمل 4 من المعارضين وهم (سعيد جداد، معاوية الرواحي، نبهان الحنشي، مظاهر العجمي).
واقدم المعارض العُماني السابق سعيد جداد، على حذف جميع مقاطع المرئية بقناته على يوتيوب والتي كانت تحوي انتقادات لنظام الحكم في السلطنة، وذلك بعد إعلانه إصدار السلطان هيثم عفوا ساميا عنه وعودته للسلطنة قريبا.
وهذه الخطوة بلا شك ـ بحسب محللين ـ ستغضب محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بشدة، حيث دأب صبيانه وعلى رأسهم مستشاره عبدالخالق عبدالله والمغرد البذيء حمد المزروعي على تحريض “جداد” وتشجيعه على الاستمرار في مهاجمة القيادة العمانية.