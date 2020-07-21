“الاغتصاب والمرض الجنسي كلام فاضي”.. هذا هو السبب الحقيقي لطلاق روان بن حسين

فجر المحامي الكويتي فهد الحداد، مفاجآت جديدة حول الفاشينستا روان بن حسين وزوجها الليبي يوسف المقريف، وكشف الأسباب الحقيقية لانفصالهما، مؤكداً تورطها في قضية غسيل الأموال التي هزت الكويت، والتي يدور بشأنها تحقيقات مع عدد من المشاهير.

وقال الحداد عبر بث مباشر على “انستجرام”، مع الإعلامي المثير للجدل أبو طلال الحمراني: “روان بن حسين كويتية لكنها تسكن في لندن، تزوجها شخص ليبي، ومن المعروف في العالم كله أن أمواله جميعها مسروقة من النظام السابق (نظام القذافي)”.

وتابع الحداد: “هذا الشخص يوسف المقريف، كان متورطاً مع نظام القذافي، وحُولت المبالغ إلى لندن، ومن ثم طلب من زوجته روان أن تغسل هذه المبالغ عن طريق الدعايات والإعلانات”.

وأشار الحداد إلى أن خلافاً حدث بين روان وزوجها، بسبب حدوث خلل بهذا الالتزام بينهما، سبب وقوع الطلاق.

وأضاف: “لا يغركم ما قالته حول الاغتصاب والمرض الجنسي، كلام فاضي، هو فقط متورط مع نظام القذافي، وأخذ نقوداً من أموال الشعب الليبي، وهرب إلى لندن، وطلب منها غسل هذه المبالغ”.

وتحدثت روان بفيديو سابق عن غسيل الأموال، بطريقة مُستفزة، وخرجت بمقطع فيديو عبر “سناب شات” تسخر من المتورطين.

وقالت روان بالفيديو: “أقولكم شيء ما تفهموني غلط.. لما شوفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات ساعات وسفريات”.

وتابعت بشكل ساخر: “وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج عشان أكفي إيجار بيتي.. قررت إن أنا أغسل.. أعطوني فلوس الغسلة بسرعة”.

حديث روان بن حسين أثار ردود فعل حاول البعض فيها أن يورطها مستشهدين بأنها تدرس القانون وأن هذا المقطع ربما يؤخذ ضدها وليس على سبيل السخرية، ما يعرضها للسجن والمسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المقريف يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الليبية، وهو سمسار عقارات يدير مصالح تجارية تتعلق بمجال العقارات والمضاربات في كل من بريطانيا والمغرب.

ومن المعروف أن عائلة “المقريف”، واحدة من أبرز العائلات السياسية المعارضة في فترة حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وكان أبرزهم السياسي المعارض محمد يوسف المقريف، الذي تم نفيه، ونجا من أربع محاولات اغتيال.

ورغم أن العائلة برزت أنها معارضة سياسية، لكن اتهامات ظلت تلاحق بعض أفرادها بشأن مصدر ثرواتهم، الذي وصف بأنه “مشبوه” وناتج عن غسيل أموال.

وفجّرت روان بن حسين مفاجأة مدوية، بإعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريفي، كاشفةً أسباب الانفصال الصادمة بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.