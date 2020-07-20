لو رأى بوتين هذا “الفيديو” لرجم حفتر.. هؤلاء جنود الجنرال الفاشل الذين يتوعدون أردوغان بسرت

سخر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من مقطع فيديو متداول، يظهر فشل عناصر تابعة للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر في إطلاق صاروخ روسي في مشهد مثير للسخرية وكاد يتسبب بكارثة لهم.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر تدريبا عسكريا يقوم به عناصر من ميليشيا حفتر الانقلابي في ليبيا، ليتحول المقطع إلى موجة من السخرية والضحك.

شاهد حفتر والصواريخ الروسية.. استعراض أكثر من مضحك!



انتشر مقطع فيديو لتدريب عسكري يقوم به عناصر من ميليشيا حفتر الانقلابي في ليبيا، ليتحول المقطع إلى موجة من السخرية والضحك، حيث بعد إطلاق إحدى الصواريخ سرعان ما هوى على رأسه وكاد أن يفتك بمنصة الإطلاق ذاتها. pic.twitter.com/Zr7LNMCDBE — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 20, 2020

حيث أنه وبعد إطلاق إحدى الصواريخ التي تمد بها روسيا حفتر عبر تمويل إماراتي، سرعان ما هوى الصاروخ على رأسه وكاد أن يفتك بمنصة الإطلاق ذاتها.

وأثار المقطع سخرية العديد من النشطاء الذين انهالوا عليه بالتعليقات اللاذعة والساخرة، حيث كتب أحدهم:”تحذير شديد اللهجة لكل من يفكر أن يدوس رمال ليبيا حافي القدمين”

تحذير شديد اللهجة لكل من يفكر أن يدوس رمال ليبيا حافي القدمين🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — kong Ming (@kongming909) July 20, 2020

بينما كتب آخر مستذكرا تصريحات لواء مصري سبق أن أثارت سخرية كبيرة عن تحريك الهواء للصواريخ:”يمكن الرياح شمالية شرقية غربية جنوبية”

يمكن الرياح شمالية شرقية غربية جنوبية 😂😂😂 — Mo Salah7 (@salah7_mo) July 20, 2020

وكتب حساب آخر ساخرا:”تدرب و حدك و لا تحضر الكاميرا لكي تقول سندك السفن التركية بصاروخ سوفيتي انهارت دولته 30 سنة”

تدرب و حدك و لا تحضر الكاميرا لكي تقول سندك السفن التركية بصاروخ سوفيتي انهارت دولته 30 سنة 😂😂😂😂 — بسيط التفكير (@TZLHz7IpOiHvN0f) July 20, 2020

هذا وتتسارع التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأزمة الليبية، وسط ترقب شديد لمآلات الوضع في سرت والجفرة، بعد تأكيد قوات الوفاق أن اقتحام سرت “أمر محسوم وقريب جدا”.

ووافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية في الخارج، وعلى “جبهات غربية” إستراتيجية.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم اجتماعا ثلاثيا، عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع وزير الداخلية والأمن القومي المالطي بيرون كاميلاري، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا.

وأكدت مصادر تركية أن الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بأنقرة، تناول التعاون في مجالي الدفاع والأمن الإقليميين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال أكار -خلال اجتماع مع باشاغا في أنقرة- إنه يجب قطع الدعم فورا عمن وصفه بالانقلابي خليفة حفتر، الذي قال إنه يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي الليبية.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن توفير الاستقرار والسلام في ليبيا لن يكون مهما للمنطقة فقط بل للعالم أجمع.

من ناحيته، قال وزير داخلية حكومة الوفاق إن دعم الأمن الليبي يعني دعم أمن المنطقة.

وأضاف أن “اعتداءات” حفتر تساهم في زعزعة الأمن ليس في ليبيا فحسب، وإنما في المنطقة برمتها، ومسؤولية ذلك لا يتحملها حفتر وحده، بل كل من يدعمه أيضا.