الملك سلمان وولي عهده محمد
تقارير

مرض الملك سلمان “مسرحية” للإسراع بتنصيب ابن سلمان ملكا قبل انتخابات أمريكا.. وتفاصيل خطيرة

كتب وطن
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رأى العديد من المحللين والنشطاء أن إعلان الديوان الملكي السعودي عن مرض ، ما هو إلا “مسرحية” جديدة من ولي العهد لتسريع عملية تنصيبه ملكا على السعودية قبل انتخابات الرئاسة في أمريكا والتي في الغالب ستطيح بترامب حامي الأمير الصغير بالمنطقة.

وفي هذا السياق قال المحامي الدولي وخبير القانون الدكتور محمود رفعت، إن دخول أو بالأحرى إدخال الملك سلمان الى المستشفى يبدو أنه للاسراع بتنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.

ورأى “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن انتخابات أمريكا المقبلة لو أتت بجون بايدن سيكون من شبه المستحيل وصول ابن سلمان للعرش، وشدد في نفس الوقت على أن وصول ابن سلمان للعرش سيكون كارثيا على السعودية وبداية نهايتها.

ووافقه الرأي الباحث والكاتب الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، وكتب معلقا على خبر إدخال الملك سلمان المستشفى:”هل بدأ ترحيل #الملك_سلمان عن قصر اليمامة، قبل رحيل #ترمب عن البيت الأبيض؟!”

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن صباح اليوم نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود .

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر، قد علق على خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عملية نقله تمت بأجواء مرتبكة، مضيفاً : “يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة”.

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى مستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، مثل هاشتاغ “خادم الحرمين الشريفين”.

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