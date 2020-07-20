ما هو التهاب المرارة الذي اكتشف ان الملك سلمان يعاني منه؟!

أعلن الديوان الملكي السعودي، نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

ما هو التهاب المرارة..

ويُعد التهاب المرارة من الأمراض الشائعة التي تصيب كثير من الناس، ويحدث عادةً عندما يتم منع التصريف من المرارة بسبب تراكم الحصوات بها.

وهناك أنواع من التهاب المرارة، حيث قد يكون حادًا ومفاجئ ويسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي من البطن أو قد يكون التهاب المرارة المزمن (يكون عبارة عن عدة حلقات أو نوبات متكررة) مع تورم وتهيج يحدث بمرور الوقت.

وتختلف أعراض التهاب المرارة حسب نوعها، فهناك التهاب المرارة الحاد والذي تحدث أعراضه فجأة، هذا الالتهاب غالباً ما يسبب ألمًا شديدًا في منتصف البطن العلوي أو الأيمن، ويمكن أن ينتشر أيضًا بين شفرات الكتف، وفي الحالات الشديدة، قد تتمزق المرارة أو تنفجر وتطلق الصفراء في البطن، مسببة ألما شديدا. قد تكون هذه الحالة مهددة للحياة وتتطلب عناية طبية فورية.

أما أعراض التهاب المرارة المزمن، تشمل نوبات متعددة من الالتهابات، وفي كثير من الأحيان يتلف جدار المرارة ما يؤدي إلى تقليص وفقدان الوظيفة الخاصة للمرارة، وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب المرارة، غثيان مع قيء وحمى، عدا ألم البطن الذى يزداد سوءًا عند التنفس، والتشنج بعد الوجبات.

وهناك عوامل تزيد خطر الإصابة بالتهاب المرارة، منها السن، زيادة الوزن أو السمنة، قلة الحركة، تناول أطعمة عالية الدهون، أو نظام غذائي منخفض الألياف، وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة، الإصابة باضطرابات في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو فقدان الوزن بسرعة، أو الإصابة بأمراض الكبد.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر، قد علق على خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عملية نقله تمت بأجواء مرتبكة، مضيفاً : “يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة”.

نُقل #الملك_سلمان إلى المستشفى بمنتصف الليل بأجواء مرتبكة، يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 20, 2020

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى مستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، مثل هاشتاغ “خادم الحرمين الشريفين”.

ويعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد البالغ من العمر 34 عاماً، الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لوكالة رويترز، وقام بتطبيق سلسلة إصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

كان للأمير دور في تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدراً أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد، وبالنسبة لأنصار الملك فإن هذه الجرأة في الداخل والخارج تعد تغييراً محل ترحيب، بعد حذر وجمود وتردد على مدى عشرات السنين.

لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة في المملكة يجعلان من الصعب قياس حجم التأييد الداخلي، وفقاً لرويترز.