“عديم أخلاق” في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

فضحت شابة من فئة البدون في الكويت شخصاً دأب على إرسال رسائل فاضحة على هاتفها وتحريضها على الفسق والفجور.

وتقدمت الفتاة إلى أحد المخافر في محافظة حولي ببلاغ ذكرت فيه أنها تتلقى على هاتفها يومياً رسائل فاضحة من قبل شخص مجهول خدش حياءها وحرّضها على الفسق والفجور، وزودت رجال الأمن برقم هاتفه.

وقال مصدر أمني إنّ رجال الأمن سجلوا قضية ضد مجهول أحيلت إلى رجال المباحث للتحري عن المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.