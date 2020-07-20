“شوفلي خمسة ديوك”.. “شاهد” هذا هو المقطع الذي تسبب بطرد الإيراني “شهاب ملح الانستقرام” من الكويت!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الخادش الذي تسبب بإلقاء القبض على الإيراني شهاب مرتضى غفوري الملقب بـ”شهاب ملح الإنستقرام”، على حسابه في “سناب شات”.

ويظهر “شهاب” بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لاحتوائه إيحاءات خارجة، وهو داخل السيارة مع صديقه، ثم يقول له: “اليوم الجاج حلو، أمانة تكفى، شوفلي خمس ديوك”، ثم يقول ألفاظاً جنسية خارجة مع إيحاءات جنسية صارخة مُخلة بالآداب.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً جديداً حول توجه “شهاب” جنسياً، واتهمه المغردون بأنه مثلي، أو “مُخنث” حسب تعبيرهم، بسبب طريقة حديثه.

ولم تكن المرة الأولى التي يتشبه بها “شهاب” بالنساء، فقط تداول مغردون مقاطع فيديو، أثارت غضبهم، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته لتشبهه بالنساء.

وكان مصدراً أمنياً من الداخلية الكويتية، قد أكد أن “شهاب” أحيل الى التحقيق أمس الاثنين، وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام.

ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .

يُذكر أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة عشر أيام في (دار الرعاية ) بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.