“شاهد” سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن:” نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو جديد للراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، من داخل السجن علقت فيه على حكم حبسها وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمتها لاتهامها في قضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.

وظهرت سما المصري في لقاء مصور مع صحيفة “اليوم السابع” من داخل السجن، وهي تبكي ومنهارة بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقالت: “أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص”.

وتابعت: “كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده”

وطالبت سما المصري جمهورها مسامحتها:”وبقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا”.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد استأنفت، اليوم الاثنين، محاكمة الراقصة سما المصري، في قضية التحريض على الفسق، والتي تحمل رقم 534 لسنة 2020، وتضم 5 فيديوهات مخلة بالآداب.