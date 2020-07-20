“ما تفهموني غلط”.. “شاهد” روان بن حسين في ظهور جديد “مستفز” قد يقودها إلى السجن

خرجت الفاشينستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين في مقطع فيديو جديد أثار جدلا واسعا، ووصفه النشطاء بالمستفز والذي ربما يعرضها للسجن والمسائلة القانونية.

روان التي تسببت بضجة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب قضيتها مع زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، ظهرت في مقطع بثته على حسابها بسناب شات، تسخر فيه من المتورطين في قضية “غسيل الأموال” الشهيرة حاليًا في دولة الكويت والتي يدور بشأنها تحقيقات مع عدد من المشاهير.

وقالت الفاشينيستا الكويتية في حديثها وفق ما رصدته (وطن): “أقولكم شيء ما تفهموني غلط.. لما شوفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات ساعات وسفريات”.

وتابعت بشكل ساخر: “وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج عشان أكفي إيجار بيتي.. قررت إن أنا أغسل.. أعطوني فلوس الغسلة بسرعة”.

حديث روان بن حسين أثار ردود فعل حاول البعض فيها أن يورطها مستشهدين بأنها تدرس القانون وأن هذا المقطع ربما يؤخذ ضدها وليس على سبيل السخرية، ما يعرضها للسجن والمسائلة القانونية.

يشار إلى أنه قبل يومين هاجم نجم السوشيال ميديا السعودي أبو جهيم المطيري، الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، بعد تصريحاتها حول أسباب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف بن مقريف.

وقال أبو جهيم بفيديو رصدته “وطن”: “كل ما قالته المشهورة عن زوجها من أنه لا يصرف على ابنته، وأنه نقل لها أمراض، هو مجرد تشهير”.

وتابع أبو جهيم: “سأروي لكم القصة باختصار، هذه كلبة مال، بالفلوس تضربها بالنعال، ولا كرامة لديها، وزوجها رجل أعمال مشهور، ويعرف هذا الأمر ولذلك هو ساكت وما يرد عليها”.

ووصف أبو جهيم روان بـ”الرخيصة وبلا كرامة”، سارداً القصة لمُتابعيه: “زوجها يمتلك عدة جُزر في دول أوروبية، وطلبت منه أن يكتب جزيرة باسمها، فضربها بالحذاء وطردها، فخرجت تشهر به، وهو يعلم أنه متى أرادها سيحضرها بالنقود، لأنها كما أسلفت كلبة مال”.

وفي سياق مُتصل، فجر ربيع المريمي محامي رجل الأعمال الليبى يوسف المقريف، مفاجآت جديدة حين كشف أن موكله هو الذى يرغب فى الطلاق والانفصال من زوجته وليس العكس، ونفى ماقالته روان بن حسين حول وقوع الطلاق بسبب الخيانة ونقله مرضاً جنسياً لها.

وأشار المريمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المقريف كلفه بالسير في إجراءات الطلاق، منذ مارس الماضي، إلا أن أزمة فيروس “كورونا” عطلت الأمر.

وحول أسباب الطلاق، قال المريمي أن المقريف وجد أن زواجه بروان بن حسين ليس زواجاً ناجحاً، فقرر إنهائه دون مشاكل، وأكد أنه لم يرد الافصاح عن هذه التفاصيل بسبب وجود طفلة بينهما.