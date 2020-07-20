“نصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا”.. تفاصيل وفاة الصحفي صالح الشيحي الذي اعتقله ابن سلمان لقوله الحق

نعى ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب الصحفي السعودي “صالح الشيحي”، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بعد أن أصابه منتصف الشهر الماضي، وبعد شهرين من خروجه من السجون السعودية.

الشيحي كان قد اعتقل من قبل السلطات السعودية في العام 2018، وذلك بعد ظهوره في برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، وتحدث حينها عن الفساد داخل الديوان الملكي السعودي، إلا أن صحته تدهورت وشهدت تراجعاً كبيراً، بعد الإفراج عنه في مايو/ أيار الماضي.

بقلوب يملؤها الحزن والأسى والايمان بقضاء الله وقدره أنعى وفاة أخي وصديقي #صالح_الشيحي الذي وافته المنية قبل قليل

أسأل الله له الرحمة والمغفرة

والعزاء لنا ولأهله ومحبيه

انا لله وانا اليه راجعون — محمد الرطيان (@alrotayyan) July 19, 2020

نعزي الوطن بوفاة صوت المواطن الصحافي #صالح_الشيحي .. رحمه الله تعالى — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 20, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي عشرات من التغريدات التي قدمت النعي في وفاة الصحفي السعودي، والتي احتوت على مقاطع فيديو وتسجيلات خلال حياة الشيحي، توثق مداخلات له كان يتحدث فيها بصوت الحق، أمام حالة الخذلان والصمت الرهيب، التي فرضها ابن سلمان بتكميم أفواه كل من يغرد خارج سربه في المملكة، والتي طالت كبار العلماء، وأقرب المقربين من الأسرة الحاكمة نفسها.

#صالح_الشيحي

على مثلك تجود العيون دمعاً ودم

حملت همومنا وكانت حياتك هي الثمن

إلا لعنة الله على قاتليك عبادة الصنم

ارتقيت شهيد للحق خالداً في جنات عدن pic.twitter.com/Q4Di57ykkZ — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 19, 2020

#صالح_الشيحي اُخرج من السجن وبعد ايام ذهب الى ارحم الراحمين والى جنات الخلد بأذن الله تبارك وتعالى pic.twitter.com/5llqH4d5l8 — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) July 20, 2020

واشتهر الصحفي الشيحي بدفاعه المستمر عن المواطنين السعوديين، ومطالبته الدائمة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، كما وصفه بعضهم بأنه “صوت الفقراء”.

واسترجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي المعروف جمال خاشقجي، حين وصف الشيحي بأنه “نصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا”.

وقال حساب “معتقلي الرأي” بأن السلطات السعودية هي المسئولة مسئولية تامة، عن وفاة الصحفي السعودي، حيث أدخل العناية المركزة منذ الإفراج عنه في مايو الماضي، وبقي في المستشفى حتى فارق الحياة، متابعاً بأن السلطات السعودية قامت بالإفراج عنها تهرباً من المسئولية عن إيذائه صحياً ومعنوياً خلال فترة الاعتقال.

🔴 نحمّل السلطات المسؤولية التامة عن وفاة الصحفي #صالح_الشيحي رحمه الله، حيث أنه منذ الإفراج عنه في مايو الماضي قد تم إدخاله إلى العناية المركزة وبقي في المستشفى حتى فارق الحياة قبل قليل.

بات واضحاً أن السلطات أفرجت عنه كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحياً ونفسياً خلال الاعتقال. pic.twitter.com/RFLJU6J2om — معتقلي الرأي (@m3takl) July 19, 2020

ويشار إلى أن قبل حوالي أسبوعين، نشرت “وطن صالح الشيحي” ابنة الراحل، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” قالت فيها: “يا رب خذ من عافيتي وأنثرها بجسده، ولا تريني به ضعفاً يتعبه، يا رب أدعوك بقلب صادق ويقين تام بأن تنزل الشفاء على أبي حبيبي”.