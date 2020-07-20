“لن تجد أقذر من سلطتكم”.. “الشاهين” العُماني يعلم “الزعتر” السعودي الأدب بعد تطاوله على رموز السلطنة وسيادتها

تصدى مغرد عُماني شهير، للكاتب السعودي البذيء خالد الزعتر، بعد تطاوله على مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، مجدداً، وذلك ضمن الحملة السعودية الإماراتية لتشويه صورته بسبب موقفه من تحويل آيا صوفيا لمسجد.

البداية كانت في تغريدة للزعتر متطاولاً على الشعب العُماني، قائلاً: “لن تجد أقذر من أخلاق الحسابات الإلكترونية التابعة لـ #سلطنة_عمان”.

لن تجد أقذر من أخلاق الحسابات الإلكترونية التابعة لـ #سلطنة_عمان — خالد الزعتر (@khzaatar) July 20, 2020

فما كان من المغرد العُماني “الشاهين”، الا أن يتصدى لهذا الكاتب السعودي قائلاً له :” ولن تجد أقذر وأوسخ من سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية ترضى بالإساءة لجيرانها بترك النعيلان وبن فقيحان يكتبون ما يشاؤون، نسخة بدون تحية للمنبطحين”.

ولن تجد أقذر وأوسخ من سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية ترضى بالاساءة لجيرانها بترك النعيلان وبن فقيحان يكتبون ما يشاؤون



نسخة بدون تحية للمنبطحين https://t.co/Hbhf20LF78 — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 20, 2020

وعاد الزعتر مهاجماً الشيخ الخليلي في تغريدة رصدتها “وطن”، “الأخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الذي يستحق أن تهنئ الأمة العربية والإسلامية من أجله هو مسبار الأمل، وليس تحويل أضرحة آيا صوفيا إلى مسجد”.

الأخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الذي يستحق أن تهنئ الأمة العربية والإسلامية من أجله هو #مسبار_الأمل ، وليس تحويل أضرحة #ايا_صوفيا إلى مسجد ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) July 20, 2020

وهنا رد “الشاهين” او ما يعرف بـ”صقر عُمان”، على تطاول الزعتر على مفتي السلطنة قائلاً له :” أما كلمة (الأخ) فخاطب بها أقرانك مثل الأخ جهيمان والأخ أبو سياف والأخ خالد شيخ مسعود والأخ أبوبكر البغدادي والأخت دانا العتيبي والأخت أمل الشهراني والأخت هند القحطاني، وكذا وانت ماشي يعني شي على قدك ومستواك ويناسب وضعك الاجتماعي”.

أما كلمة (الأخ) فخاطب بها أقرانك مثل الأخ جهيمان والأخ أبو سياف والأخ خالد شيخ مسعود والأخ أبوبكر البغدادي والأخت دانا العتيبي والأخت أمل الشهراني والأخت هند القحطاني ،،، وكذا وانت ماشي

يعني شي على قدك ومستواك ويناسب وضعك الاجتماعي https://t.co/urfGNre8Hx — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 20, 2020

جديرٌ بالذّكر أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تعرّض وما يزال لهجوم وتطاولٍ غير مسبوق من مغردين إماراتيين وسعوديين بسبب موقفه المؤيد للقرار التركي بإعادة آيا صوفيا مسجداً .