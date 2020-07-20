“لن تجد أقذر من سلطتكم”.. “الشاهين” العُماني يعلم “الزعتر” السعودي الأدب بعد تطاوله على رموز السلطنة وسيادتها
تصدى مغرد عُماني شهير، للكاتب السعودي البذيء خالد الزعتر، بعد تطاوله على مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، مجدداً، وذلك ضمن الحملة السعودية الإماراتية لتشويه صورته بسبب موقفه من تحويل آيا صوفيا لمسجد.
البداية كانت في تغريدة للزعتر متطاولاً على الشعب العُماني، قائلاً: “لن تجد أقذر من أخلاق الحسابات الإلكترونية التابعة لـ #سلطنة_عمان”.
فما كان من المغرد العُماني “الشاهين”، الا أن يتصدى لهذا الكاتب السعودي قائلاً له :” ولن تجد أقذر وأوسخ من سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية ترضى بالإساءة لجيرانها بترك النعيلان وبن فقيحان يكتبون ما يشاؤون، نسخة بدون تحية للمنبطحين”.
وعاد الزعتر مهاجماً الشيخ الخليلي في تغريدة رصدتها “وطن”، “الأخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الذي يستحق أن تهنئ الأمة العربية والإسلامية من أجله هو مسبار الأمل، وليس تحويل أضرحة آيا صوفيا إلى مسجد”.
وهنا رد “الشاهين” او ما يعرف بـ”صقر عُمان”، على تطاول الزعتر على مفتي السلطنة قائلاً له :” أما كلمة (الأخ) فخاطب بها أقرانك مثل الأخ جهيمان والأخ أبو سياف والأخ خالد شيخ مسعود والأخ أبوبكر البغدادي والأخت دانا العتيبي والأخت أمل الشهراني والأخت هند القحطاني، وكذا وانت ماشي يعني شي على قدك ومستواك ويناسب وضعك الاجتماعي”.
جديرٌ بالذّكر أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تعرّض وما يزال لهجوم وتطاولٍ غير مسبوق من مغردين إماراتيين وسعوديين بسبب موقفه المؤيد للقرار التركي بإعادة آيا صوفيا مسجداً .