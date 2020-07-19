وافد “نذل” في الكويت أقدم على تصرّف قذر مع فتاة وهدد بفضحها بالفيديو والصور .. وهكذا كانت نهايته!

لجأت فتاة في الكويت الى الأمن لإنقاذها من وافد ابتزها وهدد بفضحها إن لم تدفع له الأموال .

وتقدمت المواطنة إلى أحد مخفر بمديرية أمن حولي، وأخبرت رجال الأمن بأنها تلقت عدداً من الاتصالات الهاتفية من قبل شخص لا تعرفه حصل بطريقة غير مشروعة على مقاطع مصورة خاصة لها كانت محفوظة على هاتفها النقال، ثم بدأ يبتزها ويطلب منها الأموال مقابل عدم فضحها.

وقال مصدر أمني إن الواقعة أحيلت إلى رجال المباحث، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى هوية المبتز واتضح أنه وافد من جنسية عربية، وجرى ضبطه.

وأشار المصدر إلى أنّ المبتز تسلل إلى هاتف الفتاة الكويتية وسحب الصور والمقاطع منه.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه كان ينوي الحصول على المال مقابل التهديد.