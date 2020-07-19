السلطان هيثم بن طارق يزلزل السلطنة بحزمة قرارات جريئة.. أطاح برؤوس كبيرة وعهد جديد قادم

يؤكد سلطان عُمان هيثم بن طارق يوما بعد يوم عبر قراراته الجريئة أنه قد شرع فعلا في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للراحل قابوس، وأصدر مراسيم وقرارات جديدة يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

السلطان هيثم الذي كان قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وجه جهاز الاستثمار العُماني لإعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز وذلك في اطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة.

#جهاز_الاستثمار_العُماني يعلن عن اعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز وذلك في اطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 19, 2020

وذكر البيان الصادر عن الجهاز إنه وفقا لمعايير محددة تشمل الأوضاع التشغيلية لهذه الشركات والقطاعات العاملة بها، وضمان تحقيق المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

تعيين 79 من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل جهاز الاستثمار العماني كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارة الشركات التابعة له. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 19, 2020

وأطاحت هذه الخطوة برؤوس كبيرة من المسؤولين بشركات الدولة، حيث أنه وبحسب البيان فقد تم تغيير رؤساء مجالس الادارة، مع استمرار باقي الأعضاء الآخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، من أجل تحقيق الإدارة الفاعلة والحوكمة المثُلى.

وسيعمل مجالس الإدارة ـ بحسب البيان ـ وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز “متمنين لهم كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.”

وتفاعل ناشطون عمانيون بشكل كبير مع القرارات الجديدة المتخذة والمنتظر أن تحدث نقلة نوعية، في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يمنع الفساد نهائيا ويخدم الصالح العام.

وكتب جمال حمود داعما هذا القرار:”متفائل جدا وسعيد بس المشوار يبدأ الآن ونحتاج الكثير والكثير من الجهود وأرجو من أبناء الوطن المخلصين مسانده هذه المجالس بالمقترحات الهادفه لإيصالنا لرؤية عمان 2040 بكامل الحله”

متفائل جدا وسعيد بس المشوار يبدأ الآن ونحتاج الكثير والكثير من الجهود وأرجو من أبناء الوطن المخلصين مسانده هذه المجالس بالمقترحات الهادفه لإيصالنا لرؤية عمان 2040 بكامل الحله pic.twitter.com/wYkyz7N2Tu — Jamal Hamood Al Musalhi (@Jamal2885) July 19, 2020

بينما اعتبر “أبوفيصل” أن هناك عهدا جديدا قادما على الشركات الحكومية، وتمنى أن تركز هذه التغييرات على الرؤية المستقبلية عُمان 2040 والاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي ” حسب قوله.

عهد جديد قادم على الشركات الحكومية

وأتمنى هذه التغيرات تتركز على الرؤية المستقبلية عُمان 2040 و الاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي "



حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم — Hamood salim alhabsi (ابو فيصل) (@hamoodalhabsi2) July 19, 2020

وقال يعقوب الحراصي:”أخيرا رأينا أصحاب الخبرة والكفاءة في المكان المناسب، فرصة لإثبات الجدارة والمضي بشكل تصاعدي نحو التنمية ، حفظ الله جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم وسدد بالخير خطاه ، خطوة ممتازة نحو #عمان_2040″

#جهاز_الاستثمار_العُماني



أخيرا رأينا أصحاب الخبرة والكفاءة في المكان المناسب، فرصة لإثبات الجدارة والمضي بشكل تصاعدي نحو التنمية ، حفظ الله جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم وسدد بالخير خطاه ، خطوة ممتازة نحو #عمان_2040 — 📍Yaqob Al Harrasi 🇴🇲 يعقوب الحراصي📍 (@y_yaqob) July 19, 2020

ويشار إلى أنه في خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها.

وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.

وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.

ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.

وكان السلطان الجديد قد تعهّد إبان توليه الحكم، بالعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، والعمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.

وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الماضي، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.

وتسعى الحكومة العمانية بكل طاقتها وبتوجيهات من السلطان هيثم إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.