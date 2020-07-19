“شيء فخم وناعم ويجنن جربوه “.. هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء باستعراضها قميص نوم جديد على جسدها!!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، الجدل مرة أخرى، بإبراز مفاتن جسدها بحجة الإعلان عن الملابس الداخلية المريحة للفتيات.

وتجاوزت هند القحطاني جميع الخطوط الحمراء هذه المرة، بظهورها بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي “بيبي دول” بالصريح.

وظهرت هند القحطاني بقميص نوم برتقالي اللون، وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

وبدأت هند القحطاني باستعراض محتويات العلبة التي تعمل إعلاناً لمُنتجها، وتُخرج منه ملابس داخلية جريئة خاصة بالنساء.

هند القحطاني تُثير الجدل مرة اخرى في اعلان لملابس داخلية نسائية pic.twitter.com/XHCNH0ZGsc — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 19, 2020

وأثارت هند القحطاني غضب الجمهور الذي لم يتخيل أن تصل إلى هذا الحد من الجرأة والتعري.

لابسه قميص نوم؟؟؟؟؟؟؟ زودتها مررره — ليبرا (@iyj5x) July 19, 2020

انا استحيت وانا مالي دخل — AC Milan 🇮🇹 (@Milan22za) July 19, 2020

ودها تقول شي سكسي بس مستحية 😂😂 — دون سالم ⚖️ (@swm_1990) July 19, 2020

متى ينزل الفيلم — على ابواب الاربعين (@black333333333) July 19, 2020

م تلبس بنتها و تورينا كيف يجي شكله بس — ثرونز النصر (@D100Nasoor) July 19, 2020

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام هند القحطاني، بإعلان جريء لحمالة صدر نسائية، ظهرت خلاله تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.