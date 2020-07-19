“شاهد” فيديو أثار موجة غضب واسعة.. هذا ما فعله شابان سعوديان رقصا على أغنية فنان كويتي شهير

أثار مقطع فيديو لشابين سعوديين، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها المُريب وملابسهما وحركاتهما الغريبة.

ويظهر الشابان بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهما يرقصان سوياً بطريقة غريبة على أنغام أغنية “ذبت أشكره” للفنان الكويتي عبدالقادر الهدهود، ويرتدي أحدهما روب استحمام نسائي، ويضع قلادة ذهبية، بينما كان الآخر عاري الصدر ويضع منشفة صغيرة فقط على رقبته.

شنو هذا الي قاعد اشوفه حقيقه ولا جرافيكس الكائنات هذي من كوكبنا ؟ pic.twitter.com/jUEwqfLtIL — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 16, 2020

وتساءل الناشطون عن المغزى من الفيديو، هل هو ترويج للشذوذ الجنسي، أم استعراض لانعدام هرمون الذكورة لديهم.

وكتب مُغرد: “هرمون الفحوله 0%”.

هرمون الفحوله 0% — XP10 (@hitlerjeddah) July 16, 2020

وشعر آخرون بالشفقة على عائلاتهم التي أنجبتهم ذكوراً، لتتفاجأ بهم إناثاً حين كبروا، ودعوا الله أن يعوضهم خيراً.

الله يخلف على اهلهم ربو وتعبو وشقو وهذا اخرتها — ضايع هناك (@sa3d_1979s) July 16, 2020

الله يخلف على اهلهم — amunt valencia/السادسة👑🇦🇪 (@abo_ali230) July 17, 2020

الله يخلف على شيبانهم بس 🤢💔💔 — 3َbdâllh,dِk 🕊 . (@Z64ZNRijY6iBj2i) July 16, 2020

يا خسارة الحفايظ والسيريلاك فيهم — Ꭺ⁸⁹ (@abdalkalg142321) July 16, 2020

ورجح آخرون أن سلوكهم الغريب نتيجة إهمال العائلة لهم، ورمي أعباء تربيتهم على الخادمات المنزليات.

هاذي نتيجة الي يرمي ورعانه عند الخادمات — •L E O (@Penny1B) July 16, 2020

وحاول مُغرد أن يُنكر أصولهم السعودية، وقال: “احفاد من قصدو الحج والعمره ولم يرجعو الى بلادهم صار التنافس من يكون انعم من الاخر لعنكم الله”.

احفاد من قصدو الحج والعمره ولم يرجعو الى بلادهم صار التنافس من يكون انعم من الاخر لعنكم الله — mjeed (@mjeed80051222) July 17, 2020

ذولا وهم صغار ابوهم حطهم بغساله وشغلها علشان كذا عقولهم فيها شي — فحلك (@f7lak00) July 16, 2020

وفي الأمس، شهد المجتمع السعودي موقفاً يُثبت تفشي الشذوذ الجنسي، حين كشفت فتاة سعودية أنها هربت من عائلتها رفقة شقيقها “المثلي جنسياً”، طالبةً اللجوء لاي دولة .

وقالت الفتاة في رسالة وصلت الشابة السعودية الهاربة الى كندا رهف القنون والتي نشرتها الأخيرة عبر حسابها في تويتر ، إنها ترى في “رهف” شخصية رائعة وأنها من شجعتها على الهروب من عائلتها، مردفة أنها تضع صحتها وسلامتها قبل أي شخص آخر.

وأكدت تلك الفتاة التي تبلغ من العمر حاليًا 17 عامًا ولم تفضح رهف عن اسمها أنها لن تتغاضى عن العنف والإساءة التي تعرضت لها من عائلتها قبل 8 سنوات، مشيرًة إلى أنها هربت رفقة شقيقها “المثلي” ويطلبان اللجوء موجهين لها الشكر على ما قامت به.

الجدير بالذكر أن انتشار الشذوذ الجنسي في السعودية يُمكن ملاحظته بوضوح رغم أنه ممنوع منعا باتا من الناحية القانونية.

ويعاقب المثليون جنسيا في البلاد بمجموعة متنوعة من العقوبات، بما في ذلك السجن والترحيل والتعذيب وفي حالات قليلة بالإعدام.

وعلى الرغم من سياسات حرية المجتمع وفق خطة ابن سلمان، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، إلا أن العلاقة الطبيعية بين شاب وفتاة لا تزال محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير سواء الدينية أو العرفية.