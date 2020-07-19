“لا نستبعد تحويلكم المسجد النبوي لكنيسة”.. مُغرد عُماني يُلجم محمد آل شيخ بعد تطاوله على الشيخ أحمد الخليلي

تصدى مغرد عُماني شهير، لخزعبلات الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، وذلك بعد تطاول الأخير على مفتي السلطنة أحمد الخليلي.

الكاتب السعودي البذئ محمد آل شيخ، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “مفتي سلطنة عُمان أباضي، المذهب والسؤال: هل تجيز فرقة الأباضية الصلاة في المساجد المبنية على القبور كما هو حال مسجد آيا صوفيا الدي صفق فضيلته لأردوغان عندما حوله من متحف لمسجد؟”.

مفتي سلطنة عُمان أباضي

المذهب والسؤال : هل تجيز فرقة الاباضية الصلاة في المساجد المبنية على القبور كما هو حال مسجد أيا صوفبا الدي صفق فضيلته لاردوغان عندما حوله من متحف لمسجد؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 18, 2020

وسريعاً تصدى المغرد العُماني “الزناد العُماني”، للكاتب السعودي قائلاً له :” الظاهر عائلة أل الشيخ مبتزه من قبل جهاز مطحون، أو انها باعت كرامتها بحفنة دراهم ،ما (أقبحكم)، غاضبون على تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يُرفع فيه اسم الله، بينما تَكَممت أفواهكم عندما فتحت أبوظبي الكنائس وأعادت الأوثان للجزيرة العربية مرةً أخرى.

الظاهر عائلة أل الشيخ مبتزه من قبل جهاز مطحون، أو انها باعت كرامتها بحفنة دراهم ،ما(أقبحكم)، غاضبون على تحويل اياصوفيا إلى مسجد يُرفع فيه اسم الله، بينما تَكَممت افواهكم عندما فتحت أبوظبي الكنائس واعادة الأوثان للجزيرة العربية مرةً اخرى لا أستبعد قبولكم إن طلبت منكم ابوظبي تحويل https://t.co/CMkKTXfJUC — الزِّنَاد العُماني (23 يوليو🇴🇲) (@Omani_Kin6R) July 19, 2020

وأضاف: ” لا أستبعد قبولكم إن طلبت منكم أبوظبي تحويل المسجد النبوي الشريف إلى كنيسه، تجاورن قبر نبي الله وتفتحون البارات والمراقص لا حول ولا قوة الا بالله”.

المسجد النبوي الشريف إلى كنيسه!!

تجاورن قبر نبي الله وتفتحون البارات

والمراقص لا حولة ولا قوة الا بالله — الزِّنَاد العُماني (23 يوليو🇴🇲) (@Omani_Kin6R) July 19, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المغرد العُماني معتبرين أن ذلك يأتي في سياق الهجمة الإماراتية المسعورة على سلطنة عُمان ومفتيها الشيخ أحمد الخليلي.

لا بارك الله فيهم — لولو (@loliomania) July 19, 2020

ذمم رخيصه تشترى ألسنتهم بثمن زهيد مقابل التخلي عن انسانيتهم ويتحولون إلى شياطين ودجاليين يمشون فالناس بالفتن والنميمه والكذب والافتراء وهؤلاء هم اضحوكه العصر والزمان اساليبهم مكشوفه — حفيد الإمبراطوريه (@Salah22246949) July 19, 2020

هذيلا بهائم تمشي على اﻷرض — لولو (@loliomania) July 19, 2020

هدايا الوهابية للعراق ومساجده pic.twitter.com/3z41IBsbSd — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) July 19, 2020

الاباضية فرقة خارجية، و الخوارج يكفرون صاحب المعصية، فكن انت الحكم!!!! — khaled a. (@khaled9222) July 18, 2020

اترك عنك سماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام السلطنة لأنه أكبر من مستوى النقاش وعقلك لا يستوعب فهم ذلك .. وخلك مع هذه الصورة وفهمنا مقاصدها وفائدتها للإسلام والمسلمين 🤔 pic.twitter.com/zqxPM5LuLr — ناصر المعشني (@nasser7159) July 19, 2020

يشار إلى أنه منذ إعلان تركيا إعادة “آيا صوفيا” إلى جامع لم تنته حالة الجدل في منطقة الخليج العربي؛ ما بين تأييد كبير للخطوة التركية ومعارضة تحمل نفساً سياسياً واضحاً، إلا أن تأييد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، لخطوة أنقرة في إعادة “آيا صوفيا” إلى وضعه السابق هو الجديد في قضية الصرح الإسلامي الشهير.

وفي 10 يوليو 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934 بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف، ليسارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإعلان 24 يوليو 2020 أول أيام افتتاح الصرح التاريخي الإسلامي أمام المصلين والسياح.

تركيا بدورها شكرت المفتي وموقفه من القرار الذي أشعل ضجة هائلة في العالم الإسلامي، وقالت على لسان عائشة سوزان، سفيرة أنقرة لدى مسقط: “نشكر ونثمن موقف مفتي سلطنة عُمان سعادة الشيخ الفاضل أحمد الخليلي لمشاركته لنا فرحة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى”.

وأضافت: إنّ “هذه الفرحة ليست للشعب التركي وحده بل لعامة المسلمين.. كما نشكر إخواننا في سلطنة عُمان الذين شاركونا البهجة والسرور بهذه المناسبة الرائعة”.