هل تذكرون “العاق” الذي اعتدى على والدته.. “شاهد” ماذا فعلت به عندما طلب الصفح منها أمام وجهاء بلدته!

عادت قضية الشاب الذي عنّف والدته خلال مقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، للصدارة مجدداً، بعد ورود مقطع فيديو ثان، يوثق مجيئ الشاب للاعتذار من والدته، في مشهد مؤثر للغاية.

وبعد انتشار المقطع الأول الذي يُظهر قيام الشاب بتوبيخ والدته في بلدة مجد الكروم شرقي مدينة عكا الفلسطينية، والصراخ بوجهها ودلوه المياه فوق رأسها، وتسببه بحالة غضب وسخط كبيرة عبر مواقع التواصل تجاه الشاب، تدخل وجهاء ومشايخ المنطقة، محاولين استرضاء الأم التي تعرضت لعقوق ولدها بتحريض من زوجته.

‼️فيديو لا ينصح للقلوب الضعيفة ‼️



شاب عربي عاق يضرب ويطرد امه بمساعدة زوجته!😲😓 pic.twitter.com/53Wb8jHX5C — Imexl | 🎥 (@ImexlIG) July 17, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله

شاب فلسطيني عاق يضرب أمه ويطردها

بمساعدة زوجته ..😡💔💔😡

👇 pic.twitter.com/gm84FldPoQ — ‏❅مطنوخ حرب❅🇸🇦 (@j324_) July 17, 2020

المشهد الصادم لشاب عنف والدته أمام زوجته في فلسطين

قابله مشهد مؤثر للأم وهي تستقبل ابنها بالدموع والدعوات والصفح#الأردن #فلسطين #معنف_والدته #هنا_المملكة pic.twitter.com/bQHwte6o4D — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 19, 2020

وأظهر المقطع الجديد والذي رصدته “وطن”، قيام الابن بمحاولة استرضاء الوالدة ومعه وجهاء وشيوخ البلدة، وما كان من الأم إلا أن تصفح عن ابنها، وتحتضنه بالدموع، وندم الأخير في حضن والدته وتقبيله ليدها ورأسها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2983233278393252&id=100001198286341

وتسببت الحادثة بمجملها بردود أفعال عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتقبل عديد من المغردين ما قام به الابن ولو قام بالاعتذار، معتبرين بأنه جاء جريمة كبيرة بحق والدته.

وفي ذلك قال أحد المغردين عن قوله تعالى: “ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما”.

(ولا تقل لهما أُفٍّ ولا تَنهرهما وقل لهما قولا كريما) — دِآيسڪي🤞 (@Dayski120) July 19, 2020

فيما قال آخر: “حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كيف يتعامل مع أمه بهاي الطريقة، الله يرحمنا بس”.

حسبي الله ونعم الوكيل فيه .. كيف يتعامل مع أمه بهاي الطريقه .. الله يرحمنا برحمته بسسس .. — ﺑﻧټ ٲﺑــﯙﮪـااااا😌👑 (@Bnt_Abuha111) July 19, 2020

فيما تمنى آخرون للشاب الهداية، معتبرين بأنه وقع في خطأ ربما لن يكرره بعد ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته على أن لا شيء يمكنه أن يعوض عقوق الأم والأب، فهما ذا قداسة لا يجب خدشها على الإطلاق.