فضيحة جديدة تضرب MBC.. سرقوا أشهر برامجهم من طالبة مصرية وهذا مافعلوه بها!

أقامت الطالبة المصرية هيام كمال، دعوى قضائية ضد مالك قناة mbc وليد الإبراهيم، والفنان المصري رامز جلال، بتهمة الاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوقها ككاتبة فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وأحالت محكمة مصرية، أمس السبت، النظر في الدعوى إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها بجرائم قانون حماية الملكية الفكرية، بحسب ما صرح المحامي هاني سامح وصلاح بخيت المترافعان عن هيام كمال.

وأكدت الطالبة هيام أنها تملك فكرة البرنامج وتعد شريكاً في تأليف برنامج رامز الرمضاني، باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وكشفت كواليس سرقة فكرتها قائلة إنه تم التواصل معها من قبل فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله، ومدير البرنامج، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة.

وبحسب مانقلت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أوراق الجنحة أن المتهمين اعتقدا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل، وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة، واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني، وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة، لتتفاجأ باعتدائهم على حقها في المصنف المذكور.

وقالت هيام إن المتهمين قد ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقاً لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محمي طبقاً لأحكام القانون عبر التلفزيون، وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، و شبكات المعلومات وشبكات الاتصالات، بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف والاعتداء على الحق الأدبي والمالي لحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 181 مكررا من قانون من قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابعت، إن مالك قناة إم بي سي وليد ابراهيم عبد العزيز الإبراهيم، يحاكم بشخصه وصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست برودكشن كومباني إم بي سي مصر، وفقا للسجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة.

بدوره، قال المحامي صلاح بخيت، إن فريق إعداد برنامج رامز الرمضاني حصلوا على فكرة موكلته ووعدوها أنها ستكون ضمن أعضاء البرنامج، مشيرًا إلى إذاعة البرنامج دون منحها حقوقها أو ذكر اسمها ضمن فريق العمل.

وأضاف بخيت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على فضائية “الحدث اليوم”، أن الفتاة وثقت فكرتها قبل الاجتماع مع فريق الإعداد ورامز جلال ومدير إعداد البرنامج، متابعًا: “قالولها ملكيش حاجة عندنا إحنا منعرفكيش أصلًا”.

وأوضح أنه رفع دعوى ضد رامز جلال ووليد إبراهيم صاحب قناة إم بي سي مصر، باعتبار أنها جريمة حقوق ملكية فكرية.