“شاهد” فضيحة لصحيفة “الدستور” المصرية بسبب خبر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فضيحة لصحيفة “الدستور” المصرية، تتعلق بنشر خبرٍ يخص الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد .

ويبدو أن الصحفي ناشر اخبار الصحيفة على حسابها الرسميّ في فيسبوك، وصلته رسالةً عبر أحد التطبيقات يطلب فيها المسؤول عنه ان ينشر تدوينة بتمني الشفاء العاجل لأمير الكويت، ليتضح أنه لا يعرف اسم الأمير، طالباً من الصحفي أن يكتب اسم الشيخ صباح.

وجاء في نص ما نُشر على حساب “الدستور” في فيسبوك: “كل الامنيات بالشفاء العاجل لأمير الكويت الشيخ كذا وشوف اسمه يا حبيبي”. لكن التدوينة حذفت من الحساب لاحقاً.

وأثارت منشور الصحيفة سخريةً واسعةً بين المعلّقين، وقال الصحفي المصري البارز أسامة جاويش إنّ عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية لم يربّي “عياله في الاعلام كويس” . مضيفاً أنّ الصحفي نشر الرسالة الأمنية كما وصلته بدون تعديل.

عباس كامل شكله معرفش يربي عياله في الاعلام كويس 😂😂



الصحفي نشر الرسالة الأمنية زي ما وصلت بدون تعديل 😄😄 pic.twitter.com/QbfXONbAUZ — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 18, 2020

من جهته سخر الصحفي خير الدين الجعبري بقوله: “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

(تم الإرسال من جهاز سامسونج) pic.twitter.com/IDvcxrSqPN — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) July 18, 2020

أما الصحفي زيد بنيامين فعلّق قائلاً: “التوجيهات كما وردت من الواتساب”.

التوجيهات كما وردت من الواتساب pic.twitter.com/fBEPN53ql0 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) July 18, 2020

وصباح الأحد، أعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح، أن امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح.

وزير شؤون الديوان الاميري: سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد اجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 19, 2020

و لم تتضح بعد تفاصيل أكثر عن العملية الجراحية التي أجراها أمير الكويت، والتي قرر قبلها نقل جزء من صلاحياته لولي عهده نواف الأحمد الصباح.

وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

والخميس الماضي (16/يوليو/2020)، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم،إن أمير البلاد (91 عاما)، سيُجري هذا الأسبوع فحوصاته الطبية الروتينية.

في السياق، عاد الخميس الماضي نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى البلاد، من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يجري فحوصا طبية هو الآخر.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.