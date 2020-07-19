“شاهد” شيخ فلسطيني ينفجر غضباً مما يجري في يافا وهذا ما طلبه من المسلمين كافة لإنقاذ الموقف

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، يوثق حديث أحد المواطنين حول جريمة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق حرمات أموات المسلمين، في مدينة يافا المحتلة.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” حديث الرجل الفلسطيني بحرقة حول قيام الاحتلال الإسرائيلي بنبش قبور المسلمين في مقبرة “الإسعاف” في مدينة يافا المحتلة.

نبش قبور المسلمين في يافا..

الشيخ "حكيم حرباوي" يناشد بالتصدي لعملية نبش قبور المسلمين في مقبرة "الإسعاف" في يافا المحتلة من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" pic.twitter.com/og7w7PPmxz — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 19, 2020

ويُسمع من المقطع حديث الشيخ “حكيم حرباوي”، الذي قال:”السلام عليكم يا كل المسلمين، انا أخاطب المسلمين جميعاً في كل مكان، وليس فقط أهل يافا، بل المسلمين جميعا، أخاطبكم وأتوجه إليكم وأطلب منكم التواجد الآن بجانب المقبرة، هنا أعداء الدين وأعداء الله يتواجدون بمعداتهم ليبنوا على القبور”.

وتابع: “يتواجدون ليهينوا المسلمين وحرمات قبور المسلمين، هذه قبور المسلمين أجمعين، وليس أهل يافا فقط، انا حكيم هرباوي ابن جسر الزرقاء، أتواجد الآن في يافا لأتضامن مع المسلمين، ولست هنا لأتضامن مع أهل يافا فقط، بل أتضامن مع المسلمين، هذه قبورنا، هؤلاء أجدادنا، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، وهذا نصر لله، لأن من يعظّم شعائر الله، فإن ذلك تقوى القلوب، يد الله مع الجماعة”.

وأضاف: “تضامنوا الآن، أتوسل إليكم أن تكونوا هنا، وأن تتواجدوا هنا، وستبقى هذه المقبرة صامدة، فقط بوجودكم بجانبنا، أرجوكم تواجدوا معنا وتضامنوا معنا بجانب هذه المقبرة، هؤلاء أموات المسلمين أرجوكم تعالوا إلى هنا وتواجدوا معنا وأجركم على الله، ولا تخافوا لومة لائم، فالخوف فقط من الله، “ومن ينتصر لله سينصره”.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي كعادته منذ وجوده، بمحاولة محو وإزالة كل آثار التواجد الفلسطيني على أرض فلسطين، بإجراءات تهدف إلى إلغاء الهوية الفلسطينية، وسرقة التراث الفلسطيني، ولم يسلم من أذاهم حتى الأموات في قبورهم.