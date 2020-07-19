“شاهد” سعودي يكشف مفاجأة صادمة عن التجسس بكاميرات سرية داخل أماكن تغيير الملابس.. وما حدث مع سيدة كارثي!

فجر مواطن سعودي يدعى “منصور الشيبي” ويعمل كهربائي مفاجأة صادمة بكشفه، عن قيام بعض المحلات بعمليات تجسس داخل أماكن قياس الملابس عبر كاميرات سرية احترافية، وروى قصة واقعية حدثت مع سيدة سعودية.

“الشيبي” أوضح في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع أن هناك طرق عدة توضع بها كاميرات التجسس دون الشعور بوجودها ومنها لمبات الليد وقام بالشرح على إحدى تلك اللمبات وبيّن مكان وجود الكاميرا بها وكارت للذاكرة، كما يمكن متابعتها عن بعد عن طريق تطبيق عبر الهاتف.

وكشف عن طرق اخرى لوضع الكاميرا عبر مسمار يحتوي على كاميرا تجسس لايمكن تمييزها والتعرف عليها بمجرد النظر، والشماعات التي تستخدم داخل أماكن قياس الملابس في المحلات وفي بعض الأفياش.

كما استعرض”الشيبي” خلال المقطع قصة واقعية لسيدة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات والأفياش “كاميرا” تجسّس وبها ذاكرة ميموري لتسجيل الأحداث.

وحذر في نهاية الفيديو المستأجرين من كاميرات التجسس وطلب منهم الاستعانة بمتخصص لفحص الشقة قبل السكن لما تسببه تلك الكاميرات من كوارث.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع حديث صالح الشيبي مطالبين السلطات بتفعيل الرقابة على مثل هذه المنتجات، وردع من يقوم بعمليات التجسس الدنيئة هذه عبر عقوبات قاسية.