بعد جريمة الاحساء الفظيعة .. زوج سعودي يلاحق زوجته ويطعنها في حي الروابي بجدة لهذا السبب!

هزّت جريمة مروعة حي الروابي بمحافظة جدة في السعودية، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته بسكين أثناء ممارستها رياضة المشي، ما ادى لإصابتها بجروحٍ خطيرة .

وبينما نجح رجال الأمن في القبض على الزوج بعد مطاردته، قال شاهد عيان إن المرأة كانت تسير بينما لاحقها شخص بيده سكين وطعنها عدة طعنات ثم لاذ بالفرار في سيارة خاصة.

واعترف الزوج في التحقيقات بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، مؤكدا أنه تبعها حاملا سكينا وقرر إنهاء خلافاتهما بطعنها.

وتصدرت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ونشر الناشطون عبر هاشتاغ #قاتل_الروابي صوراً وفيديوهات لمكان وقوع الحادثة، مُطالبين بإنزال أقسى العقوبات في حق الزوج الجاني.

وذكر ناشطون أن الزوج كان متديناً ومتشدداً، ولديهما 6 أطفال، وحين طلبت منه الطلاق لسوء معاملته لها، قرر قتلها خاصة حين علم أنها ذهبت إلى الممشى.

زوجها متدين بشده ،، وهي سبق وقدمت شكوى ضده وطلبت الطلاق لسوء معاملته لها ،،

قتلها في ممشى الروابي بجده لانها اشتكت عليه ، حسبي الله ونعم الوكيل — MO7AMMED ♥ (@89Mo7amd) July 19, 2020

واحد يعنّف زوجته ولما طلبت الطلاق رفض ويوم الاحد لما عرف انها برى بالممشى راح قتلها بسكينة في وضح النهار في الشارع وبين الناس .. تدرون ليش؟ لانه عارف ان جماعته بيجمعون له فلوس ويطلعونه , لانه عارف ان مافي قانون يحمي النساء وان الدم رخيص وينشرى بفلوس



#قاتل_الروابي pic.twitter.com/RnWu9GljRE — آنيا♀ (@_llII24) July 20, 2020

#قاتل_الروابي

سيأتي زمان على امتي يكثر فيه الهرج

قيل ما الهرج يارسول الله، قال كثرة القتل، لايدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول لماذا يقتل، صدق رسول الله، الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم 💔. pic.twitter.com/gdgqufmURW — 𝓐.🇸🇦 (@23i0l) July 20, 2020

دائمًا يجعلون الخطأ من الأنثى حتى لو كانت القتيله #قاتل_الروابي pic.twitter.com/OzmVtojUBu — جيرو (@coIuor) July 20, 2020

وتأتي هذه الجريمة، بعد جريمة مروعة هزّت محافظة الأحساء السعودية وتمثلت بالعثور على 4 فتيات منحورات وشقيقهن مشنوقاً في منزلهم .

وحول مكان وقوع الجريمة، أوضح خال الضحايا أن الجريمة وقعت في “بيت الدرج” للبنات، أما الابن فكان معلقا بحبل في رقبته تحت مظلة وضعت لغسيل ونشر الملابس، أما الطفلة الصغيرة فكان الحبل ملتفا حول رقبتها جوار شقيقاتها على الأرض.

وكان تقرير لقناة ”أم بي سي“؛ قال فيه أحد الأهالي أن ”الجيران لم يسمعوا أي شيء مطلقا لحظة وقوع الجريمة“.

ورجحت معلومات أولية أن يكون الشقيق هو الجاني، حيث تحوم شبهات بانتحاره شنقا، عقب نحره شقيقاته الأربع.

فيما ذكر أهالي أن ”الشقيق كان معتلا نفسيا، وهو ما يرجح أنه قام بنحر شقيقاته قبل انتحاره“.