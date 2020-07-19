السلطان هيثم بن طارق أول المهنئين بـ”سلامة” أمير الكويت بعد عمليته الجراحية

أرسل السلطان هيثم بن طارق، برقية إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مهنئاً إياه بالسلامة بعد إجرائه عملية جراحية صباح اليوم الأحد، قال الديوان الأميري انها تكللت بالنجاح.

وذكرت صحيفة “الوطن” العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق بعث إلى أخيه الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح أمير دولة الكويت، برقية تنهئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه “.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يبعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه . pic.twitter.com/M84ZLXybQM — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) July 19, 2020

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن صباح اليوم الأحد بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح “91” عاماً أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد إجراءه عدد من الفحوصات الطبية أمس السبت.

وكانت مصادر كويتية مطلعة كشفت صباح الأحد عن احتمالية أن يجري أمير الكويت عملية جراحية، فيما نقلت وكالة الأنباء الكويت يوم أمس السبت نقلاً عن وزير شئون الديوان الأميري “علي جراح الصباح” قوله بان أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية، ولم يوضح طبيعة التفاصيل.

يشار إلى أن الوزير الكويتي أصدر بيان مقتضب يفيد بصدور مرسوم أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الاحمد الجابر الصباح، للقيام ببعض المهام من اختصاصات الأمير الدستورية، بشكل مؤقت، نظراً لتراجع حالة الأمير الصحية.

وأشار المرسوم إلى إجراء عملية جراحية للأمير، لكن دون تحديد تفاصيلها أو توقيتها.

كما أجرى زعماء قطر والعراق وفلسطين والسعودية أمس السبت اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحة الأمير الكويتي، والذي سبق أن أجرى فحوصات طبية في الولايات المتحدة العام الماضي.