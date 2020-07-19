“شاهد” أروى عُمر تحرض السعوديات على الهرب من منازلهم وتُهدد مستشاراً طالب بالقبض عليها!

أثارت الناشطة السعودية أروى عُمر، موجة جدل واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحريضها لفتيات السعودية على الهروب من منازل عائلاتهن والتحرر منهم.

وظهرت أروى في المقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، تُبارك للفتاة السعودية التي حصلت على حكم تاريخي ، أسقط قضية تغيبها عن أسرتها، بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

#اروي_عمر_تحرض_بنات_السعوديه



عبدالله الجريد يرى في حديث #اروى_عمر تحريضًا للفتيات على الهروب من بيوتهن، ويطالب بمحاسبتها. pic.twitter.com/mGA7LlN4g7 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 16, 2020

وقالت أروى: “ألف ألف مبروك لكل بنت حابة تستقل في حياتها ويكون لها بيت لوحدها، ألف ألف مبروك وفرحت من قلبي وأول الداعمين لكم معاكم”.

ودشن المستشار السعودي عبدالله الجريد، هاشتاج #القبض_علي_الكذاب_اللاحم، وهاشتاج #اروي_عمر_تحرض_بنات_السعوديه، مُطالباً السلطات بالقبض عليها.

وقال الجريد بفيديو عبر “تويتر”، موجهاً كلامه لأروى: “الله يجعلك تضحكين وإنتي بالتوقيف، يا مجرمة يا خبيثة، وكلنا ثقة بالأجهزة الحكومية، والنيابة العامة”.

وتابع: “تحرضين بناتنا على الهروب؟ إذا أنت عندك مشكلة وانحشتي، مو معناته كل البنات يصيرون مثلك”.

وختم: “بناتنا معززات مكرمات محتشمات ما يطلعن يتراقصن، وما يطلعوا يقولوا رقمني واحد، بناتنا متمسكين بالدين ويحرصون على العادات والتقاليد”.

ووجه رسالة إلى النائب العام بالسعودية قال فيها: “السيد النائب العام، نأمل من سعادتكم إيقافها ومحاسبتها على تحريضها الصريح لهروب البنات من بيوتهن و عصيان أولياء امورهن دون سبب معين، فمثلها واجب بحقها العقاب ونحن ولله الحمد في بلد يحكم بشرع الله عز وجل، وولاة أمرنا لا يرضون ذلك”.

السيد النائب العام

نأمل من سعادتكم إيقافها ومحاسبتها على تحريضها الصريح لهروب البنات من بيوتهن و عصيان أولياء امورهن دون سبب معين

فمثلها واجب بحقها العقاب

ونحن ولله الحمد في بلد يحكم بشرع الله عزوجل

وولاة أمرنا لا يرضون ذلك@bip_ksa#اروى_عمر_تحرض_بنات_السعوديه pic.twitter.com/yHc9x1u3cq — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) July 16, 2020

وكشف الجريد في وقت لاحق، أنه تعرض إلى التهديد عن طريق والدته، ونشر مقطع صوت لمكالمة والدته التي طلبت منه أن يحذف مطالباته بالقبض على أروى، وعلق: “ورد إتصال إلى أمي من شخص مجهول يهددني عن طريق أمي بأنه سوف يخفى شمسي ولن ترين ابنك بسبب مقطعي عن محرضة البنات السعوديات”. وتساءل: “هل أتوقف عن دفاعي عن بناتنا واخواتنا وعن وطني وعقيدتي؟”.

ورد إتصال إلى أمي من شخص مجهول يهددني عن طريق أمي بأنه سوف يخفى شمسي ولن ترين ابنك

بسبب مقطعي عن محرضة البنات السعوديات



س/ هل أتوقف عن دفاعي عن بناتنا واخواتنا وعن وطني وعقيدتي ؟؟ #القبض_علي_الكذاب_اللاحم pic.twitter.com/YiYAte3URg — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) July 18, 2020

وتفاعل المغردون مع مُطالبات الجريد والهاشتاج الذي أطلقه، وأيدوا القبض على أروى عُمر بتهمة تحريض الفتيات السعوديات على الهروب من منازلهن، واتهموها بالبحث عن الشهرة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تمزيق النسيج الاجتماعي.

#اروى_عمر_تحرض_بنات_السعوديه

الدوله تقول يحق للمراه تدبير شونها مثل لو تروح لعمل بعيد عن اهلها يحق لها ان تستاجر ولا تروح هي وطفالها تقدر تستاجر ولا وحده تتعرض لظلم من اقاربها تروح تستقل بنفسها لكن مو تترك اهلها وتروح لشقق لحالها ذولي مرتزقه يريدون تفيك الاسر وتشتيتهم — ابو صالح (@sultan145551) July 19, 2020

#اروي_عمر_تحرض_بنات_السعوديه

الشهرة هي قمة طموحهم والغاية لديهم تبرر الوسيلة مهما بلغت دناءة هذه الوسيلة وكلما ناصبت الدين عداء ومخالفة كلما ازدادت شهرتك واصبح الدين لديهم هو الجدار الاقصر ، الا يعلم اكثر مشاهير التفاهة (الا من رحم ربي) ان شيخهم الاكثر شهرة هو ملكهم ابليس؟! — حمود عوده الشمري (@HAMOOD_Shammry) July 19, 2020

#القبض_علي_الكذاب_اللاحم

طيب والبقره

#اروي_عمر_تحرض_بنات_السعوديه

اللي تقول انها داعمه لاي بنت بتطلع من اهلها المفروض لازم تتحاسب وتسفر لليمن عاجلًا غير آجل — امراة مسنة (@nmjkliopp2) July 18, 2020

#اروى_عمر_تحرض_بنات_السعوديه



الهجوم الثقافي الغربي وخصوصاً الأمريكي علينا،



لنشر ثقافة الإباحية والدعارة والمجون،



هجوم منظم ومدعوم مالياً وفنياً.



الانتباه والحذر. — مهندس عثمان الغانمي (@ghanmieng) July 18, 2020

وكان المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، قد كشف عن حكم تاريخي غير مسبوق، صدر عن محكمة سعودية، ينص على أنه من حق المرأة البالغة الاستقلال بالسكن.

وقال اللاحم في تغريدة عبر “تويتر”: “الحمدلله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ؛ ليست جريمة تستحق التعزير”.

وتابع اللاحم: “أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون”.

الحمدلله

اليوم صدر حكم(تاريخي)بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ؛يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ؛ ليست جريمة تستحق التعزير 👌👌

أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء .

تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون.#القضاء_يسقط_التغيب pic.twitter.com/2FvchU0mhE — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) July 14, 2020

وتابع اللاحم الذي يضع صورة ابن سلمان كصورة شخصية له: “بعد هذا الحكم بهذا التسبيب التاريخي؛ نتمنى من مقام النيابة العامة الايعاز لجهات الضبط بعدم تلقي بلاغات التغيب إلا في حالات الطواريء بفقدان التواصل مع الولد أو البنت ، و أن تطوى بذلك صفحة مريرة من تاريخنا”.

وأثار القرار موجة غضب بين السعوديين الذين رأوا أن هذا القرار، يكسر ظهر ولاة الامور بالمجتمع ويعطي النساء قوة كبيرة يصعب السيطرة عليهم.