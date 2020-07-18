هذا مصير الثلاثة الذين احضروا الفتيات ونظموا حفل جرش المختلط الفاضح!

في تطور جديد للحفل المختلط في جرش بالأردن والذي أثار ضجةً وغضباً واسعاً بين الأردنيين، أعلن الأمن العام الأردني القبض على 3 أشخاص نظموا الحفل.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن التحقيق في المقطع المتداول للحفل قاد لتحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على ثلاثة من منظمي الحفل، وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وذكر أنه سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء.

وكان الحفل الصاخب الذي شارك فيه شبان وفتيات فجر موجة غضب واسعة بمواقع التواصل في الأردن .

ويظهر بالفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، مجموعة شبان وفتيات بملابس شبه عارية، وملابس البحر، وهم يرقصون ويؤدون حركات بذيئة، وسط أكواب الويسكي والأغاني الصاخبة.

ودشنوا نشطاء أردنوين هاشتاغ #مزرعة_جرش و هاشتاغ #حفلة_جرش والذي تصدر الترند في الساعات الأخيرة.

وطالب النشطاء بالقبض على من ظهروا في الحفل كون ما فعلوه خارج عن عادات وتقاليد الأردنيين، عدا عن خرقهم أمر حظر التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي الذي فرضته الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.