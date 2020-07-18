“عضت شفايفها”.. هذا ما وصل له شيخ البلاط “العاشق” عادل الكلباني بفضل رؤية ابن سلمان فأصبح “مسخرة”

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، بعد تغريدة نشر فيها بيتي شعر غزليين عن المرأة مستفزا متابعيه الذين رأوا أن العلماء أصدقائه في سجون آل سعود أولى بتغريداته أو حتى مشاكل الأمة وكوارثها.

وكتب “الكلباني”، في تغريدة على “تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “عضَّتْ شفايفها وأنا جاني الموت.. تغمز بعين وزادت الطين بلّه. كن الثنايا ثلج وتعض في توت.. ومن خدها تقطف من الورد سلّه”.

(للي قلبه خضر)، ومدري من هو الشاعر:



عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت

تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه

كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت

ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 17, 2020

وأرفق إمام جامع المحيسن في مدينة الرياض حاليا مع بيتي الشعر تعليقاً قال فيه: “للي قلبه أخضر”.

وقوبلت تغريدة الكلباني بهجوم واسع وانتقادات حادة، وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”شيخ عادل ما شفنالك تغريدة تحمد فيها الله على عودة القرآن وإقامة الصلوات الخمس وعبادة الله وحده في آيا صوفيا؟؟”

شيخ عادل ما شفنالك تغريدة تحمد فيها الله على عودة القرآن وإقامة الصلوات الخمس وعبادة الله وحده في آيا صوفيا؟؟ — Sultan Al3amri (@Sultan46359326) July 17, 2020

فيما سخر منه سعد الغنامي:”المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني”

المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني — سعد الغنامي (@1_saad) July 17, 2020

وشكك آخر بأن جهة ما هي من تغرد نيابة عن عادل الكلباني وليس هو معبرا عن صدمته من المواضيع التي بات يتناولها بالتغريد.

انا اشك واكاد أجزم ان هذا الشيخ مو هو اللي يكتب في تويتر.

وان كان أحد يكتب باسمه وهذا الشيخ مُكره بأن يسكت مااقول الا حسبنا الله الكافي ونعم الوكيل — Princess in Paris (@PrincessinPari1) July 17, 2020

أحد النشطاء اتهمه بإثارة الغرائز وكتب:”بكذا انت ياشيخ تثير الغرائز وحنا ماندري وش نسوي بهالحر كلش يتطرطب”

بكذا انت ياشيخ تثير الغرائز وحنا ماندري وش نسوي بهالحر كلش يتطرطب — hasafa (@hasafa2015) July 17, 2020

يُذكر أن الداعية الكلباني يتعمد إثارة الجدل دائماً، فقد نشر دعاء نبويا في يناير الماضي وأضاف له وسم “#كورونا” الأمر الذي فسره ناشطون بأنه دعاء للتحصين ضد الفيروس الخطير، الذي انتشر مؤخرا بالصين وخرج عن السيطرة، وكتب فيها : “#كورونا كان من دعائه ﷺ : اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام”.

#كورونا كان من دعائه ﷺ : اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام. — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 25, 2020

وسبق أن أثار الكلباني قبل أشهر جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها .

وذكر الكلباني حديث يتحدث بأن عائشة رضي الله عنها سألها النبي هل تعرفين هذه الفتاة قالت نعم فقالت لها ناديها لي فجأت لها فاعطى لها كلمات اغنية وغنتها لها.

وأضاف بأن النبي صل الله عليه وسلم كان موجوداً في عهد الغنى تحت حديث “والجاريتين اللتان كانت تغنيان”.

ووصف الكلباني المغنية التي كان يستقبلها النبي صل الله عليه وسلم هي نفسها التي تُسمي فنانة اليوم، وأشار إلى أن هناك معازف ومزهر والعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العهد .

ويأتي ذلك في تبرير جديد منه لما يحدث في السعودية من استقبال للمغنيين والمغنيات، والمشاهد الفاضحة التي يتم مشاهدتها في السعودية على مدار السنوات الأخيرة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان .