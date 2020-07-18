“عضت شفايفها”.. هذا ما وصل له شيخ البلاط “العاشق” عادل الكلباني بفضل رؤية ابن سلمان فأصبح “مسخرة”
سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، بعد تغريدة نشر فيها بيتي شعر غزليين عن المرأة مستفزا متابعيه الذين رأوا أن العلماء أصدقائه في سجون آل سعود أولى بتغريداته أو حتى مشاكل الأمة وكوارثها.
وكتب “الكلباني”، في تغريدة على “تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “عضَّتْ شفايفها وأنا جاني الموت.. تغمز بعين وزادت الطين بلّه. كن الثنايا ثلج وتعض في توت.. ومن خدها تقطف من الورد سلّه”.
وأرفق إمام جامع المحيسن في مدينة الرياض حاليا مع بيتي الشعر تعليقاً قال فيه: “للي قلبه أخضر”.
وقوبلت تغريدة الكلباني بهجوم واسع وانتقادات حادة، وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”شيخ عادل ما شفنالك تغريدة تحمد فيها الله على عودة القرآن وإقامة الصلوات الخمس وعبادة الله وحده في آيا صوفيا؟؟”
فيما سخر منه سعد الغنامي:”المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني”
وشكك آخر بأن جهة ما هي من تغرد نيابة عن عادل الكلباني وليس هو معبرا عن صدمته من المواضيع التي بات يتناولها بالتغريد.
أحد النشطاء اتهمه بإثارة الغرائز وكتب:”بكذا انت ياشيخ تثير الغرائز وحنا ماندري وش نسوي بهالحر كلش يتطرطب”
يُذكر أن الداعية الكلباني يتعمد إثارة الجدل دائماً، فقد نشر دعاء نبويا في يناير الماضي وأضاف له وسم “#كورونا” الأمر الذي فسره ناشطون بأنه دعاء للتحصين ضد الفيروس الخطير، الذي انتشر مؤخرا بالصين وخرج عن السيطرة، وكتب فيها : “#كورونا كان من دعائه ﷺ : اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام”.
وسبق أن أثار الكلباني قبل أشهر جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها .
وذكر الكلباني حديث يتحدث بأن عائشة رضي الله عنها سألها النبي هل تعرفين هذه الفتاة قالت نعم فقالت لها ناديها لي فجأت لها فاعطى لها كلمات اغنية وغنتها لها.
وأضاف بأن النبي صل الله عليه وسلم كان موجوداً في عهد الغنى تحت حديث “والجاريتين اللتان كانت تغنيان”.
ووصف الكلباني المغنية التي كان يستقبلها النبي صل الله عليه وسلم هي نفسها التي تُسمي فنانة اليوم، وأشار إلى أن هناك معازف ومزهر والعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العهد .
ويأتي ذلك في تبرير جديد منه لما يحدث في السعودية من استقبال للمغنيين والمغنيات، والمشاهد الفاضحة التي يتم مشاهدتها في السعودية على مدار السنوات الأخيرة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان .