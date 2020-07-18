هذا ما فعله محمد رمضان عندما بلغه خبر الحكم بحبسه سنة وهو على البحر

كشفت صحيفة مصرية عن أول رد فعل للممثل المصري محمد رمضان، على حكم حبسه عام الذي صدر أمس بقضية الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب له “رمضان” بكارثة وفصله من العمل.

صحيفة “الوطن” المصرية نقلت عن مصارد مطلعة أن محمد رمضان يتواجد في الساحل الشمالي وتجاهل التعليق على حكم حبسه، حسب قول الصحيفة.

وكانت محكمة الدقي الجزئية في مصر قد قضت بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.