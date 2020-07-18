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مهند بتار يكتب: السيسي لدى استقباله مشايخ وأعيان القبائل الفلسطينية: غزة خط أحمر

كتب وطن
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وكالات أنباء عربية / إلتقى صباح اليوم الزعيم العربي المصري عبدالفتاح السيسي وفداً من مشايخ وأعيان القبائل الفلسطينية لبحث آخر التطورات والمستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وفي مستهل اللقاء رحب الزعيم السيسي بأعضاء الوفد الفلسطيني قبل أن يستمع إلى كلماتهم التي أجمعت على الإشادة بنخوته العروبية الأصيلة ومواقفه القومية المشرّفة تجاه القضية الفلسطينية ، وبالأخص منها تلك المتعلقة بالتحذير الذي أطلقه مؤخراً بوجه الصهاينة أثناء قيادته للمناورات الحربية في مدينة رفح المصرية المتاخمة لتوأمها مدينة رفح الفلسطينية ، وكان الزعيم السيسي قد حذر أثناء تلك المناورات قادة الإحتلال الصهيوني من مغبة التفكير بالعدوان على غزة ، معتبراً إياها خطاً أحمراً بالنظر إلى وقوعها داخل المجال الحيوي للأمن القومي المصري ، وقد جدد الزعيم السيسي أثناء حديثه لمشايخ وأعيان القبائل الفلسطينية مواقفه الثابتة تجاه القضية الفسطينية ، واستعداده المطلق لدعم النضال الفلسطيني المشروع بكل الوسائل المتاحة ، ومن ضمنها تدريب وتأهيل المقاتلين الفلسطينيين في المعسكرات المصرية وتسليحهم مباشرةً دون الإعتماد على الأنفاق الحدودية المُعَرّضَة للقصف والتخريب الصهيوني ، كما أكد للوفد الفلسطيني على إستجابته الفورية لمطلبهم بتدخل الجيش المصري كرديف وحليف لهم في أي معركة قادمة مع قوات الإحتلال الصهيوني الغاشم ، وقال في هذا الصدد : (اسمحوا لي أن أقول لكم ، إن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك ، فمصر لديها أقوى جيش في المنطقة وإفريقيا ) ، وأضاف : (إذا كان مجلس النواب الفلسطيني وهو السلطة الوحيدة التي انتخبها الشعب الفلسطيني بكامل إرادته ، قد طلب من الجيش المصري التدخل لحماية غزة وتأمين مصالح الأمن القومي لفلسطين ومصر ، فإن مصر على استعداد لإتخاذ كافة الإجراءات تحقيقاً للمصالح المشتركة في مجابهة التهديدات الصهيونية ، كما إنها عازمة على تقديم الدعم للأشقاء في غزة ، وسنعمل خلف رجال المقاومة الفلسطينية وقبائل فلسطين ذات التاريخ المضيء في المقاومة العربية ضد الظلام الصهيوني) .

هذا ، وإيماناً منهم بمركزية القضية الفلسطينية وأولويتها على جدول أعمال الهَمّ القومي العربي ، فقد حضر لقاء الزعيم السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الفلسطينية عددٌ من رؤساء أركان جيوش الأقطار العربية المنضوية تحت مظلة الدفاع العربي المشترك ، يتقدمهم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، رفقة الفريق الركن ضاحي خلفان مستشار الأمن القومي التابع لجامعة الدول العربية و ضابط إيقاع معزوفة (مسبار الأمل) المريخي.

إنتهى

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