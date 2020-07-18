هكذا سيتخلص من أكبر همين في حياته.. مغرد شهير يفجر مفاجأة حول “مسرحية” فساد ذراع ابن نايف سعد الجبري

كشف مغرد شهير على “تويتر”، تفاصيل مخطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاخضاع ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف، عبر إلصاق تهمة الفساد بمساعدة اللواء سعد الجبري الهارب إلى كندا بعد الانقلاب الشهير الذي نفذه ابن سلمان ضد ابن نايف.

وتحاول السعودية استدراج الجبري، الذي طلب الحماية في كندا إذ أرسلت صديقاً لإقناعه بالعودة قبل أن تصدر مذكرات توقيف بحقه وتبلغ الإنتربول بها وتسجن اثنين من أبنائه في مارس/آذار الماضي، حيث يعتبر الجبري الصندوق الاسود لـ”ابن نايف”.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض حاولت إغراء سعد الجبري المسؤول الكبير السابق في الاستخبارات السعودية الموجود في كندا وذلك عبر شريكه بالسفر إلى تركيا كي يكون أقرب إلى عائلته.

وزعمت الصحيفة أن الجبري مطلوب على خلفية اتهامه بقضايا فساد، حيث كشفت الصحيفة الأمريكية ارتباط الجبري بشبكة فساد بالاشتراك مع عدد من مرؤوسيه الذين كان يقودهم بالوزارة.!

وقال المغرد القطري “بوغانم”، إن قضية الجبري لها مرحتين.. “الأولى”، محاولة اتهامه بالفساد حتى يستدرجونه أو يقبضون عليه، أما الثانية والكلام للمغرد الشهير في حال تأكيد التهم على الجبري معناه تأكيد التهم على بن نايف بصفت وزيرا” للداخلية آنذاك.

من الآخر وعلى بلاطه ..

موضوع .. الدكتور اللواء سعد الجبري ..

له مرحلتين .. اولى .. وثانيه ..

الاولى محاولة اتهام سعد الجبري .. بالفساد

لذلك يحاولون يستدرجونه او يقبضون عليه

الثانيه .. في حال تأكيد التهم على الجبري

معناه تأكيد التهم على بن نايف .. بصفته

وزيرا" للداخليه آنذاك

وضحت — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 18, 2020

وزاد بوغانم على ما سبق قائلاً :” محمد بن سلمان يريد شماعة ليعلق عليها الاتهامات ضد محمد بن نايف، وفي نفس الوقت يريد ان يحرق كل الملفات التي بحوزة اللواء سعد الجبري حينها “.

وأضاف :” سيكون تخلص من همين.. ازاحة بن نايف وحرق الملفات التي تدينه .. وتدين والده 1×2 “.

لذلك .. محمد بن سلمان ..

يريد .. شماعة ليعلق عليها .. الاتهامات

ضد محمد بن نايف ..

وفي نفس الوقت .. يريد ان يحرق كل

الملفات التي بحوزت اللواء سعد الجبري

حينها .. سيكون تخلص من همين

ازاحة بن نايف .. وحرق الملفات التي

تدينه .. وتدين والده 1×2 — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 18, 2020

الصحيفة الأمريكية وحسب تقريرها فإن مسئولي المخابرات الأمريكية والأوروبية ومحققين بالمملكة استطاعوا التوصل لنتائج بشأن المتهم الجابري، والذي تبيّن بأنه أساء التصرف بما يقارب 11 مليار دولار على الأقل، لتستولي شبكة الفساد المشار إليها بتقرير الصحيفة على الأموال بتحميل الحكومة رسوماً إضافية مقابل عقود أبرمت مع شركات أجنبية كبيرة، واستخدم المتهمون حسابات خارجية متصلة ببنوك غريبة في عملية تحويل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن عمل الشبكة جرى بموافقة المسئول آنذاك ولي العهد الأسبق “محمد بن نايف”، حيث كان الجبري بحسب لصحيفة ثاني أكبر شخصية نافذة في وزارة الداخلية، وأنه أدار صندوقاً خاصاً للوزارة يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية.

وأوضح التقرير بأنه خلال 17 عاماً أشرف فيها الجابري على الصندوق، تدفق ما يقارب 19,7 مليار دولار من خلاله، وتقول التحقيقات بأن 11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح، من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه بالإضافة إلى محمد بن نايف.

من ناحيته قال متحدث باسم الحكومة السعودية للصحيفة الأمريكية بأن حكومته لا تعلق على التحقيقات القائمة، فيما رفض الجبري نفسه التعليق على الاتهامات الموجهة له.

ووفق مسئولون سعوديون أكدوا بأنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، حيث أصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية “الانتربول” لتوقيف الجبري، والذي بات هارباً دولياً، ترفض كندا تسليمه.