في الأردن .. شقيقان “عاقّان” أجرما بحقّ والدتهما وقتلاها وأصابا أختيهما وهما الآن بين الحياة والموت!

شهدت مدينة معان في الأردن جريمة مروّعة بعد قيام شقيقين بقتل والدتهما بالرصاص داخل منزل العائلة .

وبحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإنّ أحد الشقيقين اطلق عيارات نارية بعد خلافات وقعت بينهما وبين والدهما داخل المنزل، فأصيب الأم في مقتل، بينما أصيبت كلتا شقيقتيهما بإصابات وصفت بالبالغة .

وأشار المصدر الى أن أحد المشتكى عليهما من أصحاب السوابق بقضايا المخدرات.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل للشقيقين، وقرر توقيفهما 14 يوما قابلة للتجديد.

وكان أب أردني قتل ابنته في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء، بضربها في رأسها مستخدماً “طوبة”، وحينما انتهى أحضر كرسياً وجلس يتناول الشاي بجانب جثتها. وفق ما نشر ناشطون

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً قالوا إن صوت الفتاة التي تدعى “أحلام” وهي تصرخ وتستغيث قبل مقتلها يُسمع فيه.

وتم ضبط الاب واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه.