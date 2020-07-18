“شاهد” علاونة يلقن “مدمن المخدرات” السعودي طلال بن ثنيان الذي تطاول على مفتي عُمان تعليمات مخابرات أبوظبي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة ضد الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عقب تداول صورة تجمع صبيه الأردني المأجور يوسف علاونة بـ”مدمن المخدرات” السعودي طلال بن ثنيان الذي تطاول على مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي.

وأظهرت الصور المداولة على نطاق واسع “علاونة” رفقة طلال بن ثنيان في أكثر من موقع لتؤكد أنهما صديقين حميمين، بما يفسر السبب وراء تطاول بن ثنيان على الشيخ أحمد الخليلي وهجومه عليه، حيث من المعروف أن “نسناس” ابن زايد يوسف علاونة تحركه مخابرات أبوظبي.

اذا عرف السبب بطل العجب



طلال النعيلان إلذي أساء إلى سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي كان مدمن مخدرات،

وأستغله السفيه يوسف علاونه الذي يتردد بين المملكة ودولة الزجاج والرمال كان من ضمن خلية حمد المزروعي ويوسف علاونه فرع المملكة،

الهدف واضح ومعلوم للجميع

ولا نحتاج للشرح https://t.co/D9AILnechE pic.twitter.com/ABPD5Wvhrs — كاسر العظام 🇴🇲 (@_AHMED_OM) July 16, 2020

وكان حساب “الرأي العام الخليجي” بتويتر اشار إلى أن إساءة طلال بن ثنيان النعيلان لمفتي سلطنة عمان وبألفاظ خارجة عن الذوق غير مقبولة ولا تمثل عادات المجتمع السعودي الطيبة.

إساءة طلال بن ثنيان النعيلان لسماحة مفتي سلطنة عمان الشقيقة وبألفاظ خارجة عن الذوق غير مقبولة ولا تمثل عادات المجتمع السعودي الطيبة وهو غير محصن من القضاء كونه قد تعافى من الإدمان بشهادة طبيب وسمح له بالعودة لحياته الطبيعيةhttps://t.co/YEng3zLeg6 — الرأي العام الخليجي (@gulf_po) July 16, 2020

وأوضح الحساب حينها أن “بن ثنيان” غير محصن من القضاء كونه قد تعافى من الإدمان بشهادة طبيب وسمح له بالعودة لحياته الطبيعية.

ويشار إلى أنه قبل أيام فجر الاعلامي السعودي “المهرج” طلال بن ثنيان”، موجة غضب واسعة، في سلطنة عُمان، بعد تطاولة على مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، على إثر بيانه الاخير بدعم تحويل كنيسة آياصوفيا إلى مسجد.

وقال الصحفي السعودي البذيء خلال مقطع فيديو رصدته “وطن” متطاولاً على مفتي السلطنة، “النعيق لك انت وأشكالك، أنت وأردوغان وكل من يتشدد لأردوغان، تكذبون باسم الدين هذا ما هو جاهل، هذا مضلل بامتياز، ويبي عداء تركي للعرب، ويبي يواكب هذا العداء بأي شكل، لأنه هو حاقد أصلاً، ويبي صوته يطغى ويكون له دور، مثله مثل بقية الخوارج، اللي يعادونا ووقفوا مع كل حد ضدنا، وقفوا مع كل أحد ضدنا”.

وتابع: “هذه النوعيات هذه اللي تيجي وتعادي العرب، هذه الأشكال لا تترك، وهم حتى يرفضون الحديث الآحاد، حتى القرآن يشكون به، الله عز وجل حذر منهم والرسول حذر منهم والعلماء كلهم قالوا أنهم أخطر علينا الأشكال هذه من الكفار، هذول ينخرون الأمة من الداخل ويحاولون يفرقون الأمة، وأي توحد للأمة يزعجهم”.

وأثار حديث بن ثنيان ردود أفعال عديدة لدى المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين انتقدوا ما جاء به الصحفي السعودي، معتبرين بأنه وصل لمستوى يترفع عنه العمانيون بالرد عليه.

ومما يؤكد على محاولة الامارات العبث بأمن واستقرار سلطنة عمان، هو ظهور صورة سابقة لعبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رفقة العماني الهارب سعيد جداد في لندن، لتؤكد أن التسجيل المفبرك الذي نشره العماني الهارب مؤخرا ليوسف بن علوي والقذافي وصله من المخابرات الإماراتية لضرب علاقة السلطنة بمحيطها الخليجي.

🏹أبعدُ هذا التوثيق تريدون ما يثبت علاقة التعيس بالإمارات فهذه العلاقة الحميمية بين مستشار مبز ولد دجاج الهارب ثم تتساءلون من أين عثر على الفبركة الكاذبة لمنع سعي عُمان بين قطر والسعودية لإنهاء المقاطعة التي بدأت بفبركة مشابهة من الشقي على قطر. #بومستهيل_والشاهين_يمثلون_عُمان pic.twitter.com/wLtl6lx5PM — 🏹الإمبراطورية🏹{عُمان يا شمس الضحى} (@AAlwadhah) May 25, 2020

هذا وتداولت حسابات عمانية كثيرة صورة جداد وعبدالخالق، مشيرين إلى تصريحات سابقة لمستشار ولي عهد أبوظبي في فبراير الماضي، قال فيها إنه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد حينها بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”