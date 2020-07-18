“شاهد” صورة “الأمير الوالد” مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل وتجلط الحاقدين من دول الحصار

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صورة للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا، مثيرا تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى الشيخ خليفة بن حمد، بوضع “ايموجي” القلب على الصورة، بلا أي تعليق، لتنال الصورة أكثر من نحو 5 آلاف تفاعل.

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً على موقع التواصل حسب ما رصدت “وطن”، من تغريدات، فيما انبرى الذباب السعودي والامارات لمهاجمة أمير قطر الوالد وزوجته الشيخة موزا.

حفظكم المولى ورعاكم ❤❤❤🙏 — محمد عبدالسلام المجاهد (@vwpeyDtUraZYsOV) July 17, 2020

الله يطول بأعمارهم على الطاعه 🤲🏻❤️ — علم قطر 🇶🇦 (@Qtrflag) July 17, 2020

الله يحفظهم ويطول في اعمارهم 🇶🇦❤️ — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) July 17, 2020

الله يحفظهم ويمدهم بطوله العمر يارب — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) July 17, 2020

هذا وتصدى العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، للاعلامي السعودي سلطان الحارثي، بعد تطاوله على أمير قطر الوالد واصفاً اياه بـ”ورع الملوك”.

وقال الحارثي معلقاً على صورة خليفة بن حمد قائلاً :” سبحان من نزع منه هيبة الملوك والأمراء ..أظن هذه عقوبة من الله في الدنيا لأنه عق والده”.

سبحان من نزع منه هيبة الملوك والأمراء ..أظن هذه عقوبة من الله في الدنيا لأنه عق والده — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) July 17, 2020

ورد الشاهين على الحارثي قائلاً له :” يا ورع يا مملوك انتم في المهلكة اخر من يتحدث عن الهيبة والمرجلة .. اذا ما تدري روح إسال كبار القوم عندك عن الرجل الذي هجَّد وكشف حقيقة مملكتم الصهيونية. هذا هو التاريخ ،، هذا هو العود هذا هو الوالد حمد بن خليفة “.

يا ورع يا مملوك انتم في المهلكة اخر من يتحدث عن الهيبة والمرجلة ..

اذا ما تدري روح إسال كبار القوم عندك عن الرجل الذي هجَّد وكشف حقيقة مملكتم الصهيونية.

هذا هو التاريخ ،، هذا هو العود

هذا هو الوالد حمد بن خليفة pic.twitter.com/WUCbv3X0MU — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 18, 2020

يذكر أن الشيخ حمد بن خليفة “الأمير الوالد” تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو/ حزيران 1995 وبدأ في عهده تصدير قطر للغاز المسال سنة 1996، ليرتفع دخل البلاد بشكل سريع. قبل أن تصبح قطر سنة 2006 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وأعلن الشيخ حمد في 25 يونيو/ حزيران 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.