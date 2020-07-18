رهف القنون أصبحت “قدوةً”! .. فتاة سعودية وشقيقها “المثلي جنسياً” يهربان ويطلبان اللجوء!

كشفت فتاة سعودية أنها هربت من عائلتها رفقة شقيقها “المثلي جنسياً”، طالبةً اللجوء لاي دولة .

جاء في رسالةٍ وصلت الشابة السعودية الهاربة الى كندا رهف القنون نشرتها الأخيرة عبر حسابها في تويتر .

وقالت الفتاة إنها ترى في “رهف” شخصية رائعة وأنها من شجعتها على الهروب من عائلتها، مردفة أنها تضع صحتها وسلامتها قبل أي شخص آخر.

وأكدت تلك الفتاة التي تبلغ من العمر حاليًا 17 عامًا ولم تفضح رهف عن اسمها أنها لن تتغاضى عن العنف والإساءة التي تعرضت لها من عائلتها قبل 8 سنوات، مشيرًة إلى أنها هربت رفقة شقيقها “المثلي” ويطلبان اللجوء موجهين لها الشكر على ما قامت به.

وطالبت القنون بأن تتجاهل كافة التعليقات المسيئة التي تأتي لها ممن وصفتهم بـ”البقر” كما وصفتها بأنها “ملكة قوية” وأنها شخصية جيدة تتطلع أن تكون مثلها.

I woke up and asked myself “what’s my purpose in life?”. I checked twitter and I saw this. It was right on time! I knew that my purpose was to inspire women, to encourage them to live the life they deserve…I can't express how happy I am to know that I've changed someone's life pic.twitter.com/kDHK4czPNy — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) July 18, 2020

من جهتها قالت رهف القنون في تعليقها على تلك الرسالة إنها كانت تسأل نفسها عن هدفها في الحياة حتى رأت أنها عندما راجعت تويتر ورأت تلك الرسالة تأكدت أن هذا هو الوقت المناسب لمعرفة أن ما تهدف إليه صحيحًا، لأنها كانت تعلم أن هدفها هو إلهام النساء وتشجيعهن على الهرب لعيش الحياة التي يستحقونها.

واختتمت رهف القنون تعليقها على رسالة تلك الفتاة وشقيقها فقالت: “لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي لمعرفة أنني غيرت حياة شخص ما”.

وكانت قضية رهف القنون أثارت الرأي العام العالمي، وذلك بعد فرارها من منزل أهلها إلى تايلند، بدعوى تعرضها للتعنيف الأسري، فمنحتها كندا اللجوء على أرضها عام 2019.

وقبل أيام، أعلنت رهف القنون عن إنجاب طفلها الأول، ونشرت صوراً لزوجها ويُدعى (لوفولو أندي)، وهو من مواليد القارة الإفريقية وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.

ولوفولو أندي لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.