تفاصيل دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المستشفى.. هذا ما أعلنه الديوان الأميري

أعلن الديوان الأميري الكويتي السبت، دخول أمير الكويت صباح الأحمد المستشفى ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، على حد قوله.

وكانت قد تداولت أخبار خلال الأسبوع الماضي تفيد بتراجع في صحة الأمير الكويتي ومعاناته من عارض صحي مفاجئ، الأمر الذي دفع لتصدر وسم بعنوان “صباح الأحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، عبر موقع تويتر.

#صباح_الاحمد يارب أذهب البأس ربّ النّاس،اشف وأنت الشّافي،لاشفاءإلا شفاؤك، شفاءًلايغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس،بيدك الشّفاء،لاكاشف له إلّاأنت يارب العالمين،اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفية وتمدّه بالصحّةوالعافيةلاملجأولامنجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير pic.twitter.com/ZqT1sSZpRr — ﮼عبدالرحمن،اليامي (@sh3foon) July 17, 2020

شفاك الله وعافاك ياقائد سفينة السلام والامن والأمان



لا أرانا الله فيك مكروهاً

يا سمو الأمير #صباح_الاحمد .. pic.twitter.com/wyoe7f3AQb — Mounir S Hantas (@mounir_hantas) July 16, 2020

الديوان الأميري: سمو أمير البلاد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية. pic.twitter.com/AF0oTfMMHp — المجلس (@Almajlliss) July 18, 2020

وبعد انتشار الجدل وعديد من الشائعات حول صحة الأمير الكويتي، وإصابته بفيروس كورونا “كوفيد19″، خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تغريدة يوضح وينفي هذه الشائعات.

#صباح_الاحمد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ..

أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.

اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم أمين. pic.twitter.com/XNlWCQoBqI — خالد الجهار المطيري (@khaled_jahar) July 16, 2020

وقال الغانم حينها، يوم الخميس الموافق 16 يوليو، بأن أمير البلاد بخير وبصحة عالية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر بأنه تناول طعام الإفطار مع الأمير صباح، كما جرت العادة يوم الخميس.

ماكو إلا العافية ..

للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس،،، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،، والدنا بخير وصحة وعافية،،



-١ pic.twitter.com/yMRlUKgD3G — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020

وتابع: “أقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.

كما أضاف الغانم في تغريدة لاحقة بأن أمير البلاد سيجري فحوصاته الطبية الروتينية، خلال الأوقات القادمة.

والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين 🙏🏻



-٢ pic.twitter.com/YRUSdeSsqf — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020

ويشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توجه إلى الولايات المتحدة في الثاني من سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان من المقرر أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 12 سبتمبر الماضي.

وذلك قبل أن يعلن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في الثامن من سبتمبر عن دخول أمير الكويت إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، ليتقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس دونالد ترمب.