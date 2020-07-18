تفاصيل دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المستشفى.. هذا ما أعلنه الديوان الأميري

أعلن الديوان الأميري الكويتي السبت، دخول أمير الكويت صباح الأحمد المستشفى ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، على حد قوله.
وكانت قد تداولت أخبار خلال الأسبوع الماضي تفيد بتراجع في صحة الأمير الكويتي ومعاناته من عارض صحي مفاجئ، الأمر الذي دفع لتصدر وسم بعنوان “صباح الأحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، عبر موقع تويتر.
وبعد انتشار الجدل وعديد من الشائعات حول صحة الأمير الكويتي، وإصابته بفيروس كورونا “كوفيد19″، خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تغريدة يوضح وينفي هذه الشائعات.
وقال الغانم حينها، يوم الخميس الموافق 16 يوليو، بأن أمير البلاد بخير وبصحة عالية.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر بأنه تناول طعام الإفطار مع الأمير صباح، كما جرت العادة يوم الخميس.
وتابع: “أقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.
كما أضاف الغانم في تغريدة لاحقة بأن أمير البلاد سيجري فحوصاته الطبية الروتينية، خلال الأوقات القادمة.
ويشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توجه إلى الولايات المتحدة في الثاني من سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان من المقرر أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 12 سبتمبر الماضي.
وذلك قبل أن يعلن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في الثامن من سبتمبر عن دخول أمير الكويت إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، ليتقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس دونالد ترمب.