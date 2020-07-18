“شاهد” أمواج قاتلة وطقس خطير.. الأرصاد العُمانية تصدر بيانا هاما وتحذر العُمانيين بشدة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، تحذيرات شديدة لمواطنيها وكشفت عن حالة طقس خطيرة ستستمر حتى يوم الاثنين.
وذكرت الهيئة في بيانها أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح استمرار تأثير منطقة ضغط جوي منخفض في بحر العرب تؤدي إلى تدفق السحب مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا تستمر حتى الاثنين على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
وأضافت: نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها على المحافظات المذكورة أعلاه والتي تتراوح بين (40 – 80 ملم) خلال يومي السبت والأحد، والتي قد يصاحبها هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة أحيانا وجريان الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع موج البحر ليكون هائج الموج على سواحل بحر العرب من 3 إلى 4 أمتار.
هذا وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.
وأوضحت صور جوية صادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني تدفق غطاء سحابي على معظم محافظات السلطنة، وتقدم السحب الماطرة باتجاه محافظات جنوب الشرقية والوسطى، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.
كما أشارت إلى تمدد السحب الماطرة إلى محافظات شمال الشرقية وظفار وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على ولاية الدقم.
وأوضح خبراء الأرصاد بأن محافظة جنوب الشرقية شهدت تدفق سحب ممطرة يوم أمس “السبت” مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وكانت أفضل كلما اتجهنا جنوبا بالشريط الساحلي وجزيرة مصيرة، وتستمر فرص الأمطار حتى المساء، كما تبدو فرص ولاية صور جيدة، كذلك في صباح “الأحد”.
كما تشهد محافظة شمال الشرقية تدفق غطاء من السحب المتوسطة مع أمطار متفرقة أحيانا وفرص نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الشرقي مع أمطار رعدية خلال المساء، وتستمر فرص التكونات المحلية يوم “الأحد”.
وتشهد محافظة مسقط تدفق سحب متوسطة وغطاء سحابي مع فرص أمطار متفرقة والأفضلية جهة قريات والعامرات كما تتهيأ فرص تدفق بعض السحب المنخفضة الطبقية “الأحد” مع فرص أمطار متفرقة.