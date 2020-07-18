“شاهد” أمواج قاتلة وطقس خطير.. الأرصاد العُمانية تصدر بيانا هاما وتحذر العُمانيين بشدة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، تحذيرات شديدة لمواطنيها وكشفت عن حالة طقس خطيرة ستستمر حتى يوم الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيانها أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح استمرار تأثير منطقة ضغط جوي منخفض في بحر العرب تؤدي إلى تدفق السحب مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا تستمر حتى الاثنين على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

تحليل للوضع، وهو يتماشى مع توقعات النموذج الأمريكي

الآن هناك منخفض سطحي مقابل سواحل ج.الشرقية وهو سبب في نشاط الخلايا الرعدية، ومن المحتمل لاحقا تحرك المنخفض الحركي هذا للساحل وبالتالي تدفق الخلايا الممطرة عليها، وعسى تستفيد مناطق اخرى من هذا السيناريو، والله أعلم#منخفض_الشعرى pic.twitter.com/rT0GyK8Xvr — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 18, 2020

وأضافت: نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها على المحافظات المذكورة أعلاه والتي تتراوح بين (40 – 80 ملم) خلال يومي السبت والأحد، والتي قد يصاحبها هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة أحيانا وجريان الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع موج البحر ليكون هائج الموج على سواحل بحر العرب من 3 إلى 4 أمتار.

يوليو 2020 كم أصبحت شبيها بيوليو 2003 أذكر في أحد الأيام دخلت سحب ممطرة بأمطار متوسطة من شرق مسقط اتجهت نحو الباطنة وكانت خلال فترة العصر.. فهل يتكرر المشهد اليوم.. #منخفض_الشعرى pic.twitter.com/oc4z8H8x3h — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) July 18, 2020

هذا وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

🚩ضعف قوة الخلايا الرعدية لا يعني انتهاء #منخفض_الشعرى فسوف تظهر سحب ركامية مجددا منتصف الليل وصباح غدا تتوسع أكثر على الوسطى وظفار مع نشاط تكونات جبال الحجر وبعض السحب الطبقية بالساحل بحر عمان بمشيئة الله.. pic.twitter.com/33UrtLE9Zt — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) July 18, 2020

وأوضحت صور جوية صادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني تدفق غطاء سحابي على معظم محافظات السلطنة، وتقدم السحب الماطرة باتجاه محافظات جنوب الشرقية والوسطى، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

#منخفض_الشعري

توضيح لمن يسأل عن سبب التسمية ومن يعاني من عادة الاستهزاء السيئة..

نسأل الله العافية وأن يجعلها أمطار رحمة وبركه ويعم نفعها البلاد والعباد..💙⁦⛈️⁩ pic.twitter.com/DlwoqcgfNO — 🇴🇲☆راشد بن سعيد الغافري☆🇴🇲 (@theeb_alfala) July 18, 2020

كما أشارت إلى تمدد السحب الماطرة إلى محافظات شمال الشرقية وظفار وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على ولاية الدقم.

وأوضح خبراء الأرصاد بأن محافظة جنوب الشرقية شهدت تدفق سحب ممطرة يوم أمس “السبت” مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، وكانت أفضل كلما اتجهنا جنوبا بالشريط الساحلي وجزيرة مصيرة، وتستمر فرص الأمطار حتى المساء، كما تبدو فرص ولاية صور جيدة، كذلك في صباح “الأحد”.

كما تشهد محافظة شمال الشرقية تدفق غطاء من السحب المتوسطة مع أمطار متفرقة أحيانا وفرص نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الشرقي مع أمطار رعدية خلال المساء، وتستمر فرص التكونات المحلية يوم “الأحد”.

وتشهد محافظة مسقط تدفق سحب متوسطة وغطاء سحابي مع فرص أمطار متفرقة والأفضلية جهة قريات والعامرات كما تتهيأ فرص تدفق بعض السحب المنخفضة الطبقية “الأحد” مع فرص أمطار متفرقة.