أكاديمي كويتي يفضح “مسبار الأمل” وبيع الوهم: كنت أتمنى صناعته بالإمارات وإطلاقه من جزيرة أبوموسى

انتقد الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان، الضجة الكبيرة التي أحدثتها الإمارات بشأن “مسبار الأمل” الذي تموله وسينطلق قريبا للمريخ، مشيرا إلى أن حكام الإمارات يبيعون الوهم لمواطنيهم.

وقال “النشوان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مستنكرا الضجة الإماراتية وكأن المسبار صنع في أبوظبي:”مسبار الأمل الذي كلّف الملايين من صنَعه جامعة كولارادو الأمريكية ومكان انطلاقه مركز تانيغيشيما الفضائي الياباني لكنه ممول اماراتياً لذلك أسماه الإعلام بالمسبار الإماراتي”

مسبار الأمل الذي كلّف الملايين من صنَعه جامعة كولارادو الأمريكية ومكان انطلاقه مركز تانيغيشيما الفضائي الياباني لكنه ممول اماراتياً لذلك أسماه الإعلام بالمسبار الإماراتي | تمنيت لو كان توجه الإمارات هو تجهيز طواقم علمية اماراتية تصنع المسبار وتُطلقه من جزيرة أبوموسى لا فقط تُموله — د. فايـز النـشوان 🇰🇼 (@DrAlnashwan) July 18, 2020

وتابع:”تمنيت لو كان توجه الإمارات هو تجهيز طواقم علمية اماراتية تصنع المسبار وتُطلقه من جزيرة أبوموسى لا فقط تُموله”

وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، قد أعلنا يوم أمس الجمعة، أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ فى 20 يوليو 2020 .

علماً أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية فى جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذى يحمل مسبار الأمل فى اليابان.

وقد تأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائى فى اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

ويرى ناشطون إلى أن حكام الإمارات يسعون لتحسين سمعتهم السيئة والتغطية على سياستهم القمعية ومخططاتهم التخريبية، عبر هذه الإنجازات الوهمية التي لا تفيد مواطني الإمارات بشيء حقيقي ويهدف من ورائها (الشو وأخذ اللقطة فقط) ولو كلف ذلك ملايين الدولارات.