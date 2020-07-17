هند القحطاني في إعلان مثير لحمالة الصدر
هند القحطاني في إعلان مثير لحمالة الصدر
Videoحياتنا

هند القحطاني تكشف صدرها لتعلّم الفتيات ارتداء حمّالة الصدر: “شوفوا .. لا أنا حاطة سيليكون ولا شيء”!

كتب وطن
0

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني لتثير ضجةً واسعةً بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بإعلان جريء لحمالة صدر نسائية .

وظهرت هند القحطاني وهي تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

وكانت هند القحطاني ردّت على سؤال من إحدى المتابعات؛ حول إمكانية ارتدائها للحجاب في يوم ما، وقالت إنها مستحيل أن تفعل ذلك، زاعمةً أنّ 98% من النساء المسلمات العربيات غير المحجبات كاذبات.حسب وصفها

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” هند القحطاني تدعو الله أن تصبح “هيفاء وهبي السعودية”…

حياتنا

“شنو هالعائلة اللي شفنا مؤخراتهم كلهم”.. “شاهد” السعودية هند…

حياتنا

“اقتل أمك يا معاذ”.. “شاهد” السعودية هند القحطاني تنفجر غاضبة…

حياتنا

رغم أنّ لديها 4 أبناء.. مُنشد سعودي يطلب هند القحطاني للزواج وشرطُها مُفاجأة!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.