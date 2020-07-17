“ماذا دار في حصن الشموخ؟” .. “الشاهين” يُخرس البذيء المزروعي بتغريدةٍ ناريّة بعد تطاوله على مفتي السلطنة

أخرس حساب “الشاهين” العُماني الشهير، المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي بعد تطاوله على مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بسبب تأييد الأخير لإعادة تركيا آيا صوفيا مسجداً .

وقال “الشاهين” في تغريدة رصدتها “وطن”: “قبل تناول ما دار في خيمة القذافي ونحاسبك على تهكمك على سماحة الشيخ، هل لك أن تخبرنا عن ما دار بحصن الشموخ؟ وهل يمكن لمن يسيرون خلف العظماء في الصورة ان تحمرّ وجوههم وعيونهم وتنتفخ غنوزهم وأوداجهم ويسيرون يترنحون كالسكارى،،،دون تعليقهم في السقف من أقدامهم وذيولهم قبل خروجهم؟”.

قبل تناول ما دار في خيمة القذافي ونحاسبك على تهكمك على سماحة الشيخ،،هل لك ان تخبرنا عن ما دار بحصن الشموخ؟ وهل يمكن لمن يسيرون خلف العظماء في الصورة ان تحمرّ وجوههم وعيونهم وتنتفخ غنوزهم وأوداجهم ويسيرون يترنحون كالسكارى،،،دون تعليقهم في السقف من أقدامهم وذيولهم قبل خروجهم؟ https://t.co/XHctFJEyCE pic.twitter.com/ftXCfw3jFN — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 17, 2020

وفي وقت سابق هاجم المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وذلك بسبب موقفه من تحويل تركيا آيا صوفيا لمسجد.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سماحة مفتي عمان الشقيق بما أن أمور الأمة الإسلامية والمسلمين تهمك أتمنى رأيك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبله لصلاتنا”.

سماحة مفتي عمان الشقيق بما ان امور الامة الاسلامية والمسلمين تهمك اتمنى رايك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبله لصلاتنا … pic.twitter.com/2WPPbm10So — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

وأضاف المزروعي: “سماحة المفتي ماخذ وضعية التباعد بين تصريح ايا صوفيا وخيمة القذافي”.

يشار إلى أنه منذ إعلان تركيا إعادة “آيا صوفيا” إلى جامع لم تنته حالة الجدل في منطقة الخليج العربي؛ ما بين تأييد كبير للخطوة التركية ومعارضة تحمل نفساً سياسياً واضحاً، إلا أن تأييد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، لخطوة أنقرة في إعادة “آيا صوفيا” إلى وضعه السابق هو الجديد في قضية الصرح الإسلامي الشهير.