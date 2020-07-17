في ظل الهجمة القذرة على مفتي عمان .. ماذا قال عنه الداعية الكويتي طارق السويدان؟

نشر الاعلامي العماني عادل الكاسبي فيديو للداعية الكويتي طارق السويدان يمتدح فيه مفتي السلطنة في ظل الهجمة الاماراتية المسعورة عليه بسبب موقفه الإيجابي من اعادة آيا صوفيا إلى مسجد.

وحسب الفيديو، الذي رصدته وطن، قال الداعية سويدان: “شيخنا وعالمنا الكبير أحمد الخليلي، الكثير من الناس الذين لا يعرفوا الشيخ أحمد يقفون ضده لو احتكوا فيه لرأوا العلم والسماح والأخلاق، هو يحتوي الجميع وأبو الجميع شيء رائع ولله إني استشهد بعمان في محاضراتي بالبلاد الأخرى”.

هو أبو الجميع هو والد الجميع #كلنا_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/CnUuBftZVT — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) July 15, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، مطالبين بهجمة إعلامية مضادة للحملة الإماراتية للحديث عن الشيخ الخليلي.

كثر استاذ عادل من هذي المقاطع الجميلة

خلهم يغتاضوا المنهزمين#كلنا_الشيخ_احمد_الخليلي — مازن المعولي (@MAZIN_MAWALI) July 15, 2020

أبو الجميع أصدقت القول حفظه الله تعالى — دائما في القمة (@mnj63456458_mnj) July 15, 2020

حفظ الله شيخنا الخليلي وسدد خطاه وأذل أعدائه — ابو اليسع (@abu_alyas3) July 16, 2020

في السياق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاقاً للتصدي للحملة الإماراتية، أطلقوا عليه اسم “#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي”، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب مفتي سلطنة عُمان بوجه الذباب الإلكتروني الإماراتي.

#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي

الى كل منبطح بدون تحية

المنحط حمد المزروعي ما يغرد من راسه تأتيه التعليمات من الامن الاماراتي هذا السكير هنا تعرض لرمزين من رموز عمان وانت يالمنبطح تهاجم حساب @_FALCON_01

و حساب @abu_musthil ..نبغى نشوف منبطح واحد يرد ع كلب الإمارات pic.twitter.com/lrw7bmuX3R — أبو الريم العامري (@adul198590) July 17, 2020

العالم الهندي الشيخ سليمان الندوي يشيد ببيان سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله ويؤيده في ذهب إليه.#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/uJg5DjDQ67 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 17, 2020

#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي

شيخ تجلت فيه صفات الكرم والاخلاق

ورفعك الله ياسيدي من العال للعال



يوم انهم احقدوا عليك ويارب تأتيهم من السم المذاق

تبقئ شامخ وهم تحت النعال نعال pic.twitter.com/665pdgzXSX — شــهاب❤️🇴🇲 (@abu_mshari71) July 17, 2020

"إن الصلوت أينما حلو كانوا وجوها في الناس"

من أقوال الشيخ العلامة سالم بن حمود السيابي رحمه الله



تاريخ عمان أنقى تاريخ فهو مليء بالأئمة العظام و العلماء الكبار و لا زالت السلطنة تزخر بالعلماء و الباحثين و من هؤلاء الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي 😄#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي https://t.co/hTxDyHNqwn — مديرة موارد بشرية قيد الإنشاء(طالبة)👩‍🏫👩‍💻 (@NCT_BSD_HRM) July 17, 2020

من واجب الأمة الدفاع عن أولياء الله الصالحين، الذين يذودون عن حِمى #الإسلام ومقدساته؛ فكيف إذا كان أحد عُلمائها الذي يشهد القاصي والداني بصدقه وإخلاصه؟!

علينا أن نصطف جميعًا حول نهجه ومسيرته؛ فـ #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي -حفظه الله تعالى-.https://t.co/w8T8quPFJz pic.twitter.com/9UgEgPDIcU — موقع بصيرة (@baseera111) July 17, 2020

#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي

سعود الزدجالي مُعجب بما غرّدَ به نبهان الحنشي الذي يُعادي الوطن والدين ، أبعدَ هذا نعجب من تهجّمه على العلماء وكل ما له صلة بالدين ؟!



الطيور على أشكالها تقع ! pic.twitter.com/RNCKBaT3up — محمد الشكيلي (@mohammedamer124) July 17, 2020

حفظ الله شيخنا الجليل سماحة الشيخ بدر الدين أحمد بن حمد الخليلي واطال في عمره ونفع به المسلمين جميعا.#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي — حسن العجمي (@Great_Omani_Emp) July 17, 2020

وأمس الخميس، أصدر مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا ناريا جديدا بشأن عودة “آيا صوفيا” في تركيا مسجدا وذلك بعد الهجوم الواسع الذي تعرض له من شخصيات ومسؤولين بدول الجوار بسبب بيانه الأول الذي أيد فيه الخطوة التركية وأثنى على أردوغان وحكومته.

وجدد الشيخ “الخليلي” مفتي عام السلطنة تأييده لخطوة إعادة “آيا صوفيا” مسجدا وثنائه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقراره المبارك، حسب وصفه مؤكدا على حديث أردوغان بأن إعادة آيا صوفيا مسجدا بشارة لعودة المسجد الأقصى ودحر الاحتلال.

كما وجه مفتي سلطنة عُمان رسالة لمن وصفهم بالمارقين وكأنه يشير إلى من هاجموا بيانه الأول بدول الجوار، وقال ما نصه: ”كانت وقفة الأمة إيذانا بفرحة كبرى تستقبلها عما قريب -إن شاء الله- وهي الاحتفاء بعودة المسجد الأقصى المبارك إلى الأيدي المسلمة الطهور، ورفع يد الاحتلال عنه على رغم المحتلين، ومن يواليهم من المارقين، الذين يقلقون من أي قائمة تقوم للإسلام”

ويشار إلى أنه منذ إعلان تركيا إعادة “آيا صوفيا” إلى جامع لم تنته حالة الجدل في منطقة الخليج العربي؛ ما بين تأييد كبير للخطوة التركية ومعارضة تحمل نفساً سياسياً واضحاً، إلا أن تأييد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، لخطوة أنقرة في إعادة “آيا صوفيا” إلى وضعه السابق هو الجديد في قضية الصرح الإسلامي الشهير.

وفي 10 يوليو 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934 بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف، ليسارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإعلان 24 يوليو 2020 أول أيام افتتاح الصرح التاريخي الإسلامي أمام المصلين والسياح.

تركيا بدورها شكرت المفتي وموقفه من القرار الذي أشعل ضجة هائلة في العالم الإسلامي، وقالت على لسان عائشة سوزان، سفيرة أنقرة لدى مسقط: “نشكر ونثمن موقف مفتي سلطنة عُمان سعادة الشيخ الفاضل أحمد الخليلي لمشاركته لنا فرحة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى”.

وأضافت: إنّ “هذه الفرحة ليست للشعب التركي وحده بل لعامة المسلمين.. كما نشكر إخواننا في سلطنة عُمان الذين شاركونا البهجة والسرور بهذه المناسبة الرائعة”.