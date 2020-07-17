فيديو أثار ضجةً واسعة .. شاهد ماذا فعل سعودي ضبط شقيقته مع شاب في أحد المقاهي!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل من داخل أحد المقاهي في السعودية.

ووفقاً لرواية مغردين فإن فتاة كانت تجلس مع شاب بالكافيه، وعلم شقيقها بتواجدها هناك فحضر وعندما رأته صرخت فقام بضربها.

ويُشاهد في المقطع الذي انتشر على نطاقٍ واسع حالةً من الهرج والمرج داخل المقهى، وصراخ الفتاة وشقيقها، بينما انقسم مرتادو المقهى بين محاولٍ لضبط الشاب عن الهجوم على شقيقه، وقسم آخر اكتفى المشاهدة .

وعلقت فتاة تُدعى “أمل” على المشهد بقولها: “أقسم بالله ما ألومه هو من هول الصدمة ما حس بنفسه بس بيندم بيتمنى إنه ترك الموقف بينهم وكسرة عينه محد يدري بها الحين العالم درت اخوياه والناس، ونرجع نقول الله يسترنا بستره وربي مقطع قهرني”.

والغريب أنّ السعوديين المتابعين للتعليق، هاجموا الفتاة، ودشنوا وسماً بعنوان (#امل_اخرسي)، معبرين عن سخطهم من تعليقها.

#امل_اخرسي



أثار تعليق مغردة على فيديو متداول استياء البعض؛ مادفعهم لإطلاق الهاشتاق. pic.twitter.com/ovYu55cflB — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) July 16, 2020

واعتبر معلقون أن هذه الحادثة نتيجة لحالة الإنفتاح التي يريدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسعودية، بعدما ألغى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحلّ مكانها هيئة الترفيه، وافتتح المطاعم والمقاهي ودور السينما على مصراعيها لتستقبل الفتيات والشبان في مشهدٍ غير مألوف عن المجتمه السعودي.