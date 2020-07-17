اثنان من عناصر “الحشد” يغتصبان طفلة عراقية .. وغضب عارم من أجل #حق_بنت_الموصل

أثار إقدام عنصرين من عناصر الحشد العشائري قال ناشطون إنهم من أقارب بسمة بسيم النائبة في البرلمان العراقي على اغتصاب فتاة قاصر (15 عاماً) في الموصل غضباً عارماً بين العراقيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

وقال نشطاء إن الفتاة التي تعرضت للإغتصاب من عائلة فقيرة، ولا أحد يدعمها وكانت تعمل في أحد المقاهي، ولجأت إلى القضاء، دون سند أو غطاء سياسي كما هو حال المتهمين الذين تم الإفراج عنهما .

وتداول مغرّدون عراقيون صوراً للمتهميْن باغتصاب الفتاة القاصر، مطالبين بالقصاص العادل منهما، ومعاقبة كل من سهّل اطلاق سراحهما، من جهة النائبة، ومن جهة القضاء على اعتبار أنهم مشتركين في الجريمة.

ودشن نشطاء عراقيون وسم (#حق_بنت_الموصل) في محاولة لدعم الفتاة ومحاسبة المعتدين، تصدّر قائمة الترند في العراق .

♦️إن مرت هذا الجريمة، وإن سكتنا عن مرتكبيها وعن القضاء المرتشي، فلا خير بي وبكم.



هؤلاء الوحوش الساكنين بيننا السكوت عنهم عار وذلة بجبيني وجبينكم#حق_بنت_الموصل برقابنا، إذ أن لا ضهر لها ولا سند غير الله وغيرنا. pic.twitter.com/CyQ1qtKAsA — Alqasem Ahmed 2 ● (@ItsAlqasem1) July 15, 2020

طفلة يتم اغتصابها بالموصل، ويتم اطلاق سراح اللي اغتصبوها؟ اخواننا الناشطين الاعلامين المتابعين.. هاي قضايا جداً خطيرة وحساسة وما لازم نسكت عنها، ارجوكم ساهموا بنشر هذا الهاشتاگ #حق_بنت_الموصل — Aymen Hameed – ايمن حميد (@aymenhameed1) July 16, 2020

هاشتاك #حق_بنت_الموصل التي اغتصبها عناصر من الحشد العشائري التابع لفالح الفياض والميلشيات الموالية لإيران يتصدر ترند #العراق

يذكر أن المغتصبين من اقارب النائبة في البرلمان العراقية بسمة نسيم وزوجها معاون محافظ نينوى. pic.twitter.com/0630rprbzn — yaseen (@Yasyaseyyas) July 15, 2020

🔻لا اله الا الله

القضاء العراقي يُفرج عن المتهمين يحيى رمضان وعثمان رمضان "لواء 76 حشد عشائري وحرس النائب بسمة بسيم" لعدم كفاية الادلة وبأن أعتراف الفتاة باطل لأنها قاصر



اذا سكتوا هاي المرة .. راح تزيد

خلايا الكاتيوشا .. إغتيال هشام .. وهسه الإفراج عن مغتصبين#حق_بنت_الموصل pic.twitter.com/vOfpkYJiqb — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) July 15, 2020

مسلسل أغتصاب الأطفال بالعراق مراح يخلص ،أذا محد أخذ #حق_بنت_الموصل من مغتصبها ،ولازم يكون عبرة لغيرة ..

اطالب بالقصاص العادل(الأعدام) للشخص المُغتصب، ومعاقبة كل من سهّل اطلاق سراح المُتهم، من جهة النائبة، ومن جهة القضاء لأنهم مشتركين بالجريمة. — ahmed fawzi_أحمد فوزي (@ahmed_fawzi82) July 16, 2020

تتم السرقة ولا يحاسب السرقة على سرقته لأن عنده ظهر

يتم القتل ولا يحاسب القاتل على قتله لأن عنده ظهر

يتم الأغتصاب ولا يحاسب المغتصب لأن عنده ظهر

إلى متى تهتك أعراض وأرواح العراقيين

متى ينكسر الظهر

إلى متى يبقى الشعب صامت على انتهاك الأرواح والاعرض!! #حق_بنت_الموصل pic.twitter.com/muBq5zIHel — Ismail_azzawi (@__ismail17) July 16, 2020

جريمة منتسبي الحشد العشائري فوج 76 التابع للنائب بسمة بسيم لا يجب أن تمر مرور الكرام، وإلا استفحل الموضوع وأعطى مسوغا لكل مريض وسافل في أن يقدم على خطوة كهذه مستقبلا دون خوف.#حق_بنت_الموصل — محمد الكبيسي (@malkobaysi) July 15, 2020

🔻لا أعرف لماذا كل هذا السكوت يا ناشطي الموصل

فدائما ما يُقاس التفاعل في الوسم"#" بناءاً على فاعلية أبناء المدينة

هذه ليست سياسة .. هذه قضية حق وكرامة

لماذا كل هذا السكوت

اليست هذه قضية تقشعر لها الأبدان

لكن السكوت سيجعل حجم القضاء الفاسد في العراق يصبح أكبر وأكبر#حق_بنت_الموصل — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) July 16, 2020

من جهتها ردّت النائبة بسمة بسيم على الاتهامات بتورط اثنين من اقاربها من عناصر الحشد باغتصاب الطفلة القاصر، مدعية أن التحقيقات الأولية أثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق.

وزعمت أيضاً ان التحقيقات والادلة أثبتت انه لا يوجد اختطاف للفتاة ولم يحدث هذا الامر مطلقا كما لم يحدث اي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام اي سلاح كما روجت بعض الصفحات .