التزام بتعليمات السلطان هيثم بن طارق.. لماذا استقال وزير السياحة العُماني من رئاسة مجلس “ميناء صلالة”

أعلن مجلس إدارة شركة صلالة العمانية لخدمات الموانئ، استقالة وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وبأثر فوري.

جاء ذلك في افصاح لمجلس الشركة، تقدموا خلاله بالشكر للوزير المحرزي على جهوده وإسهاماته التي قدمها خلال فترة عمله في المجلس.

وقالت خدمة الاخبار الاقتصادية “واف”، إن استقالة الوزير المحرزي جاءت بعد ما تم تداوله من توجيهات للسلطان هيثم بن طارق بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية وخلو مجالس الإدارة من الوزراء ووكلاء الوزارات.

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وزير السياحة العماني أحمد المحرزي يترجّل عن رئاسة مجلس إدارة @port_salalah بأثر فوري، ويخرج من عضويته.

وذلك بعد تم تداوله حول توجيهات سلطانية بحل مجالس إدارة الشركات الحكومية و خلو مجالس الإدارة من الوزراء و وكلاء الوزارات.#واف — WAF:واف (@WAF_om) July 16, 2020

يُذكر أن ميناء صلالة بدأ بالعمل عام 1998، وتتولى شركة خدمات ميناء صلالة إدارته الميناء وتشغيله، وهذه الشركة هي مشروعٌ مشترك بين اسياد وشركة إيه بي إم تيرمينالز التي تعدّ أحد أكبر مشغّلي محطات الحاويات في العالم.

وفي وقت سابق، أصدر السلطان العُماني هيثم بن طارق عدة مراسم اعتبرت أنها بمثابة صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد، وذلك في إطار تعهدات السلطان هيثم بالسير على خطا سلفه الراحل.

وقال السلطان هيثم حينها، إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وأصدر قراراً بتعديل وزاري جديد وتعيين مسؤولين جدد في البلاد.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد صدرت 3 مراسيم سلطانية، قضى الأول منها بتعيين “سعود بن حمود بن أحمد الحبسي” وزيرا للزراعة والثروة السمكية.

ويخلف “الحبسي” في المنصب الجديد الوزير السابق “حمد بن سعيد العوفي”، الذي اختاره السلطان “هيثم بن طارق” قبل شهر مديرا خاصا للمكتب السلطاني.

وقضى المرسوم الثاني بتعيين “يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي” وكيلا لوزارة الزارعة والثروة السمكية لشؤون الثروة السمكية، وتعيين “إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي” وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.

فيما قضى المرسوم الثالث بتعيين “فهد بن الجلندي بن ماجد آل سعيد” رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.

وكان السلطان هيثم وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

ويشار إلى أنه في خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها، كما أنه ألقى حجراً في بركة الأزمة الخليجية الراكدة.

فعلى مستوى السياسة، أعاد سلطان عُمان حديث المصالحة المغلق منذ فترة؛ عبر رسائل حملها وزير شؤون خارجيته، يوسف بن علوي، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مايو الماضي.

وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.

وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.