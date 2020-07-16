بالحجاب والعباءة.. “شاهد” هكذا بدت الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها بأول ظهور لها

صدمت الفنانة المصرية عبير بيبرس المصريين بأول ظهور لها بعد القبض عليها، بتهمة قتل زوجها رجل الأعمال في جريمة شغلت الرأي العام المصري.

وظهرت عبير داخل المحكمة لنظر تجديد حبسها مرتدية حجاب وعباءة وغطت رأسها ووجها وارتدت كمامة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية قرر قاضي محكمة جنح البساتين الجزئية، تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وطالب المحامي أحمد حمزة دفاع المتهمة عبير بيبرس، بإخلاء سبيلها تأسيسا على أن نسبة التهمة إليها منتفية تماما لعدم وجود دليل قاطع يحسم هذا الاتهام، وعدم وجود شاهد عيان حقيقي واعتماد المباحث على رواية والد المجنى عليه.

وتابع: “أن رجال الصحة والإسعاف الذين فحصوا الجثة أكدوا أن الوفاة طبيعية والسبب الحقيقي للوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، مؤكدا أن سبب الإصابة بقدمه نتيجة تركيب المسعفين كانيولا أثناء محاولة إنقاذه وإعطائه عقارا منشطا لعضلة القلب”.

وقال الدفاع للمحكمة، إن هناك تقارير تؤكد أن زوجها المتوفي كان يعاني من مشاكل قلبية وارتفاع ضغط الدم ولم يكن ملتزما بالعلاج، مشيرا إلى أن ما يدعيه والد المجني عليه بوسائل الإعلام بأنها استولت على أمواله غير صحيح، والدليل على ذلك الرسالة التي استلمتها المتهمة من زوجها تفيد باقتراضه لمبلغ كبير منها.