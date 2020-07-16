صور مرضاه من السيدات في أوضاع غير لائقة.. “شاهد” هذا مصير طبيب كويتي خان القسم والامانة داخل عيادته!

أصدرت وزارة الصحة بالكويت، قراراً بفصل طبيب تجميل تأديبياً بعد ارتكابه مخالفات جسيمة تتنافى مع آداب وأخلاقيات مهنة الطب.

وذكرت صحيفة “أول نيوز” الكويتية، أن القبض على الطبيب، جاء إثر انتشار مقاطع مصورة لعملياته على سيدات بلباس غير محتشم.

"بعد انتشار مقاطع مصورة لعملياته على سيدات بلباس غير محتشم"#وزارة_الصحة تفصل طبيب تجميل فصلاً تأديبياً لمخالفة الآداب العامة | #أوّل pic.twitter.com/SUJt7sXS5c — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) July 15, 2020

وشهدت الكويت، واقعة مُشابهة قبل عام، حين قام طبيب تجميل كويتي بهتك عرض سيدة أميركية، وقام بأفعال منافية للآداب ، دفعت المجني عليها إلى تسجيل قضية هتك عرض بحقه.

وبحسب بلاغ آنذاك، تقدمت به الأمريكية إلى مخفر شرق بالكويت، انها لجأت إلى عيادة طبيب تجميل كائنة في إحدى مناطق محافظة العاصمة لإزالة فيلر الشفايف، وخلال ممارسة الطبيب لاختصاصه، شعرت بتصرفات مريبة، حيث سرحت يداه في أجزاء حساسة من جسدها، وسرعان ما التصق بها وقام بتقبيلها عنوة.

ووفق شكوى الأميركية، فإنها استطاعت الفرار من العيادة، وأدلت ببيانات الطبيب المتهم، وسجلت بحقه قضية هتك عرض أحيلت إلى النيابة.