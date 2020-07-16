كاتب عُماني يثير الجدل ويهاجم بيان مفتي السلطنة أحمد الخليلي بشأن “آيا صوفيا”: “مُنحاز”

تسبب الكاتب العماني يوسف الزدجالي في موجة جدل واسعة بين العُمانيين، بعد هجومه على بيان مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي بشأن إعادة الحكومة التركية معلم “آيا صوفيا” مسجدا كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.

واعتبر “الزدجالي” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن بيان مفتي السلطنة منحاز إلى قضية دينية وأيدولوجية، وهو ما يخالف سياسة الحياد التي تنتهجها عمان، حسب قوله.

سلطنة عمان دولة حياد وروية في السياسة الخارجية، ولذلك لا أتفق أبدا أن تتجه الشخصيات الرسمية التي تمثل مؤسسات الدولة بالانحياز إلى القضايا الدينية والأيديولوجية مثل قضية "آياصوفيا" وأرى أن تكون هذه الشخصيات ممثلة لسياسة الدولة في حيادها، إلا إن خرجت عن الإطار المؤسسي. — سعود الزدجالي (@muladdah) July 14, 2020

وكتب في تغريدته ملمحا لبيان الخليلي ما نصه:”سلطنة عمان دولة حياد وروية في السياسة الخارجية، ولذلك لا أتفق أبدا أن تتجه الشخصيات الرسمية التي تمثل مؤسسات الدولة بالانحياز إلى القضايا الدينية والأيديولوجية مثل قضية “آياصوفيا” وأرى أن تكون هذه الشخصيات ممثلة لسياسة الدولة في حيادها، إلا إن خرجت عن الإطار المؤسسي.”

كما اعتبر الكاتب العماني في تغريدات لاحقة أن المسلمون أخطأوا مرتين حول آيا صوفيا، وقال “أولا عندما خالفوا نهج الإسلام واستولوا على الكنيسة العظيمة آيا صوفيا الناطقة بالهوية المسيحية في كل جزء منها، وكان يفترض أن تحترم الكنيسة وتظل نصرانية كما بناها أهلها، والصلاة فيها كالصلاة في الأرض المغصوبة فقها.”

أخطأ المسلمون مرتين حول آيا صوفيا، لماذا؟

أولا: اقرأ هذه الفقرة الآتية:

«الأمان لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، ولا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا يُنْتقصُ من حيّزها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، لا يُكرَهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم»

من العهد العُمري للنصارى pic.twitter.com/deQ9BfDXr3 — سعود الزدجالي (@muladdah) July 14, 2020

الخطأ الأول عندما خالفوا نهج الإسلام واستولوا على الكنيسة العظيمة آيا صوفيا الناطقة بالهوية المسيحية في كل جزء منها، وكان يفترض أن تحترم الكنيسة وتظل نصرانية كما بناها أهلها، والصلاة فيها كالصلاة في الأرض المغصوبة فقها. — سعود الزدجالي (@muladdah) July 14, 2020

وتابع في تغريداته التي تسببت في هجوم واسع عليه:”الخطأ الثاني عندما قرروا إعادة الكنيسة التي أصبحت متحفا إلى دائرة المساجد، وكان يفترض أن تبقى متحفا على الأقل لتحكي عن تاريخ التحولات الإنسانية على الأرض، أو أن تعاد إلى الكنائس.”

الخطأ الثاني عندما قرروا إعادة الكنيسة التي أصبحت متحفا إلى دائرة المساجد، وكان يفترض أن تبقى متحفا على الأقل لتحكي عن تاريخ التحولات الإنسانية على الأرض، أو أن تعاد إلى الكنائس. — سعود الزدجالي (@muladdah) July 14, 2020

وقوبلت تغريدات “الزدجالي” بانتقادات حادة من قبل المغردين العُمانيين، الذين شددوا على أن مفتي السلطنة عبر في بيانه عما يدور بداخل جميع العمانيين بشأن هذه الخطوة.

لتعلم اخي سعود المسلمون لم يخطأو، ارجع للتاريخ لتعلم ان ايا صوفيا كان كنيسة واشتراه الفاتح لما فتح القسطنطينية وحوله إلى مسجد ولم يغتصب ،واتى أتاتورك وحوله الى متحف وما فعله أردوغان الصواب لما ارجعه لمسجد … اقرا وأرجع للتاريخ ولاتخطأ المسلمين المنتصرين. — أبومحمد (@FaridiALharthy) July 15, 2020

لكن سبحان الله اعداء ديننا من وفينا كأنكم ا جدتم وكلاء للصهايه وغيرها لتدمير الامه من جميع النواحى هذه امثله للمساجد هذا مسجد قيساريه بناه الوليد بن عبدالملك حوله الصهاينه لمرقص اين قلمك في نقد هذا pic.twitter.com/aHAcd4P8Jm — شيخه العبري🌿 (@AbraSheka) July 15, 2020

وأكدوا أن بيانه ليس فيه أي انحياز كما زعم الزدجالي ولا يخالف أبدا سياسة الحياد التي تنتهجها السلطنة حيث أن هذا الأمر شأن داخلي تركي بحت.

سبحان الله، من حق سعود الزدجالي أن يقول رأيه بكل حرية وأن يعبر عن رأيه بكل وضوح، ولكن ليس من حق سماحة الشيخ أحمد الخليلي أن يقول رأيه ويبين موقفه من القضية. pic.twitter.com/AzjUbxdn09 — صالح البوسعيدي (@saleh5601) July 14, 2020

أهلا بالاستاذ سعود واتشرف بالمرور في صفحتك

للتوضيح هذه الرسالة كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معاهدة الصلح وليست حربا

وقد تقرر أن الصلح يختلف عن القهر بالسيف

كما أن الفتح دون قتال يختلف عن القهر بالسيف والقتال

ففي حالتي الصلح أو الفتح دون قتال يتم التعامل معهم كما نصت… — علي بن راشد (@naabia2) July 14, 2020

ويشار إلى أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هنأ تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان والأمة الإسلامية “برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله” وذلك بعد يومين من إعلان أنقرة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع مثلما كان الأمر عقب تحرير الدولة العثمانية للقسطنطينية (إسطنبول) من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 1453.

ووصف مفتي السلطنة في بيان له قرار إعادة آيا صوفيا إلى مكانته السابقة بالخطوة الموفقة من الشعب التركي وقائده “إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين، من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه، عن المضي قدما في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح”.

وأضاف أن آيا صوفيا كانت تقام فيه شعائر الدين وتنطلق منه دعوة الإسلام من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية، ودعا الشيخ الخليلي الشعب التركي وأردوغان إلى المضي إلى الأمام وعدم الالتفات إلى “ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين”.

وتفاعل الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السلطنة وخارجها مع بيان المفتي، إذ أشادوا بموقفه ووصفوه بالشجاع، في ظل حملة الانتقادات في دول غربية وحتى داخل بعض الدول العربية لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا.